Survivor'da Nisa'nın kazası ve Elif'in sakatlığının ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Survivor'da oyunlar değişiyor mu?

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu sırasında Nisa 3 metrelik parkurdan aşağıya düşerek herkesi korkuttu. Survivor'ın başarılı yarışmacısı Elif ise aynı oyunda havuza atladığı sırada boynunu çarparak sakatlandı. Nisa'nın ciddi bir durumu bulunmazken, Elif ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Survivor'da üst üste yaşanan talihsiz olayların ardından ise Acun Ilıcalı yeni bir karar aldı.

Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, acil bir toplantı kararı aldıklarını ve oyunların hızının düşürülmesi ile ilgili bazı kararlar alınacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, bunun için parkurda belli noktalarda yarışmacıları frenlemek gerektiğini söyledi. Acun Ilıcalı “Bizim için sizin sağlığınız her şeyden çok daha değerli. Belli noktalarda oyunları yavaşlatacağı” dedi ve bunun için acil bir şekilde önlemleri artırmaları gerektiğini belirtti.

