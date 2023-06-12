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Survivor'da o yarışmacı yarı finale kaldı gözyaşları sel oldu! 'Bittiğini kabullenemedim'

12.06.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür İstanbul'daki yarı finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda Yusuf'un gözyaşları Survivor'a damga vurdu.

Survivor'da o yarışmacı yarı finale kaldı gözyaşları sel oldu! 'Bittiğini kabullenemedim'

Survivor 2023'te Dominik'te son oyun dün akşam oynandı. İstanbul yarı finaline kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Duygu boşalması yaşayan yarışmacılar, hem kendileri ağladı hem de izleyenleri ağlattı.

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Dün akşam son parkur oyununda mücadele eden Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür İstanbul'a yarı finalist olarak gelebilmek için ter döktü.

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Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu.

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Dominik'ten yapılan son oylamada Ertuğ ve Özgür için sms oylamasına çıkıldı.

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Daha az sms oyunu alan yarışmacı Survivor 2023'ü dördüncü olarak bitirecek.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yusuf ve Nefise, yarışı kazandıklarını anladıkları anda gözyaşlarına boğuldular. Özellikle Yusuf, attığı çığlık ve duygu boşalmasıyla geceye damga vurdu.

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Nefise'nin ise bağırması ve saç kıran oldum demesi izleyenleri hem ağlattı hem de güldürdü.

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Konseyde söz alan Yusuf, yarış bittikten sonra kazandığına inanamadığını ve yeniden yarışacağını sandığını söyledi. Ertuğ'a 'Tekrar çıkmayacak mıyım ben şimdi?' dediğini söyleyen Yusuf, konuşurken oldukça duygulandı.

13 HAZİRAN BÜYÜK FİNAL!

Survivor 2023 sezonun bitimine son 3 gün kaldı. 13 Haziran 2023'te İstanbul'da gerçekleştirilecek olan büyük final için heyecanlı geri sayım sürüyor.

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Nefise ve Yusuf'un İstanbul koltuğunu garantilediği yarışma, 13 Haziran salı akşamı canlı yayında sona erecek. Survivor'un bitmesinin ardından hemen ertesi gün MasterChef All Star yeni yayın hayatına başlayacak.

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