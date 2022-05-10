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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor'da eleme adayları kimler?

10.05.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da vakit ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Elenmemek için ödül ve dokunulmazlık oyunlarında en iyisini yapmaya çalışan yarışmacılar, 9 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümde İngiltere ödülünü kazanmak için parkurda savaş verdi. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor'da eleme adayları kimler?

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor'da eleme adayları kimler?

Survivor All Star 2022'de 9 Mayıs akşamında büyük ödül oyunu oynandı. İngiltere'ye giden uçakta yer almak için iki takımın yarışmacıları da parkurda kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor'da eleme adayları kimler? Survivor'da 3 kişi eleme adayı oldu. İşte ayrıntılar...

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor'da adayları kimler?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da İngiltere ödülünü kazananı, çekişmeli rekabetin ardından gönüllüler oldu. Ödülü kazanan takım, Hull City taraftarları ile bir araya geldi, sonrasında da takımın maçını izledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme potasında Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut'un adı yer alıyor.


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TV8 survivor
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