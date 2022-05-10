Survivor All Star 2022'de 9 Mayıs akşamında büyük ödül oyunu oynandı. İngiltere'ye giden uçakta yer almak için iki takımın yarışmacıları da parkurda kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor'da eleme adayları kimler? Survivor'da 3 kişi eleme adayı oldu. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da İngiltere ödülünü kazananı, çekişmeli rekabetin ardından gönüllüler oldu. Ödülü kazanan takım, Hull City taraftarları ile bir araya geldi, sonrasında da takımın maçını izledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme potasında Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut'un adı yer alıyor.



