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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 12 Mayıs Survivor'da eleme ne zaman, aday kim oldu?

13.05.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için parkurda toplandı. Kazanan takımın güzel bir ödüle kavuşacağı oyunda bu sefer farklı bir parkur yer aldı. Kadınlar ve erkeklerin birlikte yarışabildiği ödül oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor'da eleme ne zaman, aday kim oldu? 12 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 12 Mayıs Survivor'da eleme ne zaman, aday kim oldu?

Survivor 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam ödül oyununda zor bir mücadele sergiledi. Kazanan takımın lezzetli yiyeceklerle buluşacağı ödül oyununda zorlu mücadeleler yer aldı.Peki, Survivor'da eleme ne zaman, aday kim oldu? 12 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam yine heyecan dolu bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün akşam değişik bir parkurda toplandı. Kadın ve erkek yarışmacıların karşılıklı yarışabildiği oyunda, Nagihan ve Adem'in mücadelesi herkesi ekran başına kilitledi. Skor olarak 10 olanın kazanacağı ödül oyunu son ana kadar sürdü ve kazanan takımı Hikmet ve Adem'in finalde oynadığı oyun belirledi. Hikmet oyunda daha başarılı olup Adem'i yendi ve 10-8'lik skorla ödül oyununu kazanan takım mavi takım olmuş oldu.

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SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Merve ve Parviz'in geçtiğimiz hafta Survivor'a sakatlanarak veda etmelerinin ardından, Acun Ilıcalı kural değişikliği yapıldığını açıklamış ve bu hafta eleme olmayacağını belirtmişti. Survivor'da 2 hafta sonunda toplam 6 eleme adayı olacak ve sadece 1 kişi Survivor'a veda edecek.

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