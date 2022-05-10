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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 9 Mayıs Survivor'da İngiltere ödülüne kim gitti?

10.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyunu heyecanı, final zamanı yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Survivor'da dün akşam muhteşem bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kazanan takımın İngiltere'de Hull City maçına gideceği ödül oyununda yarışmacılar parkurda fırtına gibi esti. İki etaplı oynanan ödül oyunu mücadelesinin ilk etabını gönüllüler takımı kazanmıştı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 9 Mayıs Survivor'da İngiltere ödülüne kim gitti?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 9 Mayıs Survivor'da İngiltere ödülüne kim gitti?

Survivor'da İngiltere ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı, binlerce izleyici tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki etaplı oynanan ödül oyununun ilk etabı geçtiğimiz günlerde oynanmıştı ve gönüllüler takımı kazanarak avantajın sahibi olmuştu. Ödül oyununun ikinci etabı ise dün akşam oynandı ve yarışmacılar parkurda canla başla yarıştı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 9 Mayıs Survivor'da İngiltere ödülüne kim gitti?

SURVİVOR'DA İNGİLTERE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'dadün akşam nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kazanan takımın İngiltere'de Hull City'nin maçına gideceği mücadelenin ilk etabını geçtiğimiz günlerde oynanan oyunla gönüllüler takımı kazanmış ve durumu 1-0'a getirmişti. Dün akşam oynanan ödül oyunu mücadelesinde ise kadınlarda Sema'nın müthiş performansıyla ünlüler takımı galip geldi. Erkek mücadelesinde ise Adem takımını sırtladı ve ödül oyununun ikinci etabını ünlüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesine kalan ödül oyununda yine heyecan dolu anlar yaşandı.

5 olanın kazanacağı en iyiler oyununda, iki takımın skorları 4-4'e geldi ve son mücadele Berkan ve Adem arasında yaşandı. Adem'in tüm çabalarına rağmen Berkan hata yapmadı ve gönüllüler takımına oyunu kazandırdı. Böylelikle Survivor'da İngiltere ödülünü kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

ödül oyunu

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyunu sonrasında 3 eleme adayı belirlenmişti. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa ve Berkan haftanın eleme adayları olmuştu.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor'da yaşanan sakatlıklar nedeniyle eleme haftası ertelendi. Merve Aydın ve Parviz'in sakatlıklar nedeniyle Survivor'a veda etmelerinin ardından Acun Ilıcalı kural değişikliğine gidileceğini belirtti. 2 hafta sonunda 6 dokunulmazlık oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, toplamda 6 eleme adayının olacağını fakat bir kişinin eleneceğini belirtti.

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survivor
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