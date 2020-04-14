Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

16 Şubat’ta başlayan Survivor 2020’de iki ay sonunda Ünlüler ve Gönüllüler takımından sekizer kişi birleşme partisine kalmayı başardı. Survivor’ın 16 yarışmacısı, birleşme partisi ile rüya gibi iki gün geçirdi. Son olarak şarkı yarışması sonrasında yarışmacılar adalarına geri döndüler. Survivor 2020'nin 13 Nisan Pazartesi ekrana gelen yeni bölümde birleşme partisi sonrasında yarışmacılar yeniden ödül oyunu için mücadele etti.

SURVIVOR VOLEYBOLU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da voleybol maçını kazanan takım, birleşme partisinde kaldığı eve bir kez daha gidecek. Oyunda sonra hemen eve gidecek olan takıma akşam güzel bir yemek verilecek. Evde keyif sonrası yarın sabah kahvaltı yapacak. Yani kazanan takımın birleşme haftası devam edecek.

ÖDÜL OYUNUNDA YASİN VE CEMAL CAN GERİLİMİ

Oyunda setlerde 4-2 gönüllüler önde iken kaybedilen bir sayı sonrasında Yasin, arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Cemal Can da Yasin’in sözleri sonrasında “Sen kal ben çıkıyorum” diyerek karşılık verdi.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Nisan 2020 Survivor 45. bölümde ise takımlar, kumda voleybol oynayarak ödülü kazanmak için mücadele etti. Voleybol oyununda takımlar, üçer kişilik takımlar ile sahaya çıktı. Beş sayı alan takım bir puan kazanmış oluyordu. Bu şekilde 10 puanı toplayan takım, oyunu kazanmış oldu. Gerilimin, tartışmanın yoğun, heyecanın yüksek olduğu Survivor voleybolu ödül oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

ACUN'DAN NİSA'YA TEPKİ!

Zorlu mücadeleden galip çıkan takım gönüllüler oldu. Ancak oyunda yarışmak istemeyen, benchte oturan ve arkadaşlarına destek vermeyen Nisa'ya Acun Ilıcalı'dan eleştiri geldi. Oyun sonrasında gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa’nın yaptıkları için ise “İlk kez görüyorum” diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

