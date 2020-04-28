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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Acun'un açıkladığı büyük ödül ne oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 01:54 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 59. son bölümünde ödül oyunu heyecanı vardı. Acun Ilıcalı merakla beklenen büyük ödülü açıklayınca yarışmacılar sevinçten havalara uçtu. "Sizi buradan alıyoruz" diye söze başlayan Ilıcalı, yarışmacılar için lunapark kurduklarını açıkladı. Ilıcalı, "Seyahat edemiyorsunuz ama bu şartlarda güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi. Peki Survivor son bölümde ödül neydi? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 59. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Acun'un açıkladığı büyük ödül ne oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 27 Nisan Pazartesi ekrana gelen 58. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlanmasıyla yarışmacıları başka yerlere götüremediklerini söyleyen Ilıcalı, bu zor şartlarda büyük ödüller bulabilmek için çok uğraştıklarını söyledi.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Ödül oyunu öncesinde konuşan Ilıcalı, bu sene zor şartlar olduğunu söyleyerek "Kimse gelemiyor, biz gidemiyoruz, dar bir alandayız. Oyunların yarısını oynayamıyorsunuz, deniz göremiyorsunuz. Denizin kenarında kalamıyorsunuz. Mühim olan bu şartlarda güzel bir şeyler yaratabilmek. Bir hafta bunun için kafa patlatıyoruz ve ben bunun için buradayım" dedi.

Birleşme partisi sonrasında Acun Ilıcalı, ödüllerin daha büyük olacağı müjdesini vermişti. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı ödülü açıklayınca ünlüler takımı ve gönüllüler yarışmacıları adeta mest oldu. Müthiş bir villada bir gün geçirecek yarışmacıları, bu sefer bir de lunapark da bekliyordu. Duş yapma imkanı da bulacak olan yarışmacıların sonrasında kuzu çevirmenin olduğu akşam yemeği ve sabah kahvaltısı da kazanacakları da açıklandı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu ödüllerle mest olan Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor adına yaraşır bir mücadele ortaya koydular. Ünlülerden Sercan, gönüllüler Barış sakatlığı nedeniyle oynamadı. Gizem ise parkurun verdiği panik atak nedeniyle yarışamadı. Bu şekilde nefes kesen bir mücadele ortaya kondu. Ünlüler, skoru 8-5’e getirdiler fakat bu avantajı koruyamadılar. Gönüllülerde dönüm noktası ise Nisa’nın Elif karşısında kazandığı sayı oldu. Sonunda mutlu sona ulaşan takım skoru 10-8'e getiren gönüllüler takımı oldu.

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