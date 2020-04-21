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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dünyaca ünlü yıldızın malikanesinde kaldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 02:30 | Son Güncelleme

Survivor 52. son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları müthiş bir ödülü kazanabilmek için yarıştı. Koronavirüs nedeniyle sınırların kapatılması ve uçuşların durmasıyla birlikte yarışmacıları başka ülkelere götüremeyen Acun Ilıcalı da Dominik'te bulundukları alanda yarışmacılara keyifli anlar yaşatacak ödüller koymaya başladı. Survivor'da son ödül ise dünyaca ünlü bir yıldıza ait malikanede konakla oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dünyaca ünlü yıldızın malikanesinde kaldılar!

Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi ekrana gelen 52. bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli oldu. 20 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, müthiş ödüle kavuşmak için kıyasıya mücadele verdi.

ACUN ÖDÜLÜ AÇIKLAYINCA YARIŞMACILAR ÇILGINA DÖNDÜ

Koronavirüs nedeniyle artık yarışmacıları başka ülkelere götüremeyen Acun Ilıcalı, alternatif ödülleri ortaya koymaya başladı. Bunlardan biri de kazanan takımın Dominik'te dünyaca ünlü bir yıldıza ait malikanede konaklaması oldu. Ilıcalı, süper lüks malikanenin kime ait olduğunu ise açıklamadı. Kazanan takımın, büyük bir havuz, su kaydırağı olan evde bir gün geçireceğini açıklayan Acun, ayrıca yarışmacıların annelerinin seçtiği yemekleri de yiyeceğini söyledi. Ödülü duyan yarışmacılar sevinçten havalara uçtu.

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyun sırasında Gönüllüler takımından Barış ile Yasin’in kavgası, ödül oyununun üzerine çıktı. İkilinin ihraç edilmesi sonrasında oyun kaldığı yerden devam etti. Yarışmacılar, özellikle atış kısmında epey zorlandı. Heyecanın dorukta olduğu ödül oyununu kazanarak Survivor’ın en büyük ödüllerinden birine ulaşan takım belli oldu. Survivor'daki ödül oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu.

Ödülü kazanan ünlüler takımı Dominik'teki dünyaca ünlü bir oyuncuya ait malikanede müthiş bir gün geçirdi.

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