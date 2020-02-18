Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020'de olta takımı ve yiyecek için mücadele ettiler

Survivor 2020 yarışmasının 18 Şubat Salı akşamı TV8'de ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar zorlu parkurlarda mücadele etti.

SURVIVOR'DA OLTA TAKIMI VE ZIPKIN ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da her sene oynanan ve kazanan takıma büyük avantaj sağlayan olta takımı ve zıpkın ödüllü oyunda nefes kesen mücadele yaşandı. Survivor'a rakip takımından daha iyi başlayan gönüllüler takımı bu oyunu da kazanmayı başardı. Olta takımı ve zıpkını kazanan gönüllüler adalarına gidince hemen balık avlamaya başladı.

SURVIVOR'DA YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ikinci oyununda yarışmacılar enerji sağlayacak olan vitamin bar için mücadele etti. Survivor'da yemek ödüllerini kaybeden ünlüler takımı bu oyuna hızlı başladı. Oyunu ünlüler takımı kazanmayı başardı. Yarışmacılar günler sonra ilk defa yemek ödülü kazanmış oldu.



