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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020'de olta takımı ve yiyecek için mücadele ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 23:44 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasının 3. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya geldi. Survivor 2020'de kritik öneme sahip olan ve yarışmacıların balık tutmasını sağlayacak olta takımı ödüllü oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Günün ikinci oyununda ise takımlar yiyecek ödülü için mücadele etti. Peki Survivor'da ödül oyunlarını hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. bölümde yaşananlar.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020'de olta takımı ve yiyecek için mücadele ettiler

Survivor 2020 yarışmasının 18 Şubat Salı akşamı TV8'de ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar zorlu parkurlarda mücadele etti.

SURVIVOR'DA OLTA TAKIMI VE ZIPKIN ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da her sene oynanan ve kazanan takıma büyük avantaj sağlayan olta takımı ve zıpkın ödüllü oyunda nefes kesen mücadele yaşandı. Survivor'a rakip takımından daha iyi başlayan gönüllüler takımı bu oyunu da kazanmayı başardı. Olta takımı ve zıpkını kazanan gönüllüler adalarına gidince hemen balık avlamaya başladı.

SURVIVOR'DA YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ikinci oyununda yarışmacılar enerji sağlayacak olan vitamin bar için mücadele etti. Survivor'da yemek ödüllerini kaybeden ünlüler takımı bu oyuna hızlı başladı. Oyunu ünlüler takımı kazanmayı başardı. Yarışmacılar günler sonra ilk defa yemek ödülü kazanmış oldu.

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