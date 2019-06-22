Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor sembol oyunu finalistleri kimler oldu?

Survivor'ın 21 Haziran Cuma ekrana gelen son bölümünde sembol yarı finali heyecanı yaşandı. Survivor 2019'un en önemli oyunlarından biri için mücadelenin verildiği oyunda finale kalan isimler belli oldu. Survivor'da sembol ödülünü kazanan isim finallere gitme hakkı elde edecek.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI? FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Survivor 101. bölümde sembol oyunu yarı finali için mücadele edildi. Sembol oyunu için kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Bora ve Okay'ın elenerek oyun dışı kaldığı sembol yarı finalinde, Seda'nın rakibi olabilmek için Yusuf ile Emre yarıştı. Kadınlarda tek yarışmacı olan Seda direkt olarak sembol finalinin ilk yarışmacısı olurken, erkeklerde Yusuf ikinci sembol finalisti oldu.

Sembol finalini kazanan isim, Survivor'ın büyük finaline gidiş biletini alacak. Sembol oyunun finali ise gelecek hafta ekrana gelecek.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da siyah ve beyaz takımlar 5 yıldızlı otelde konaklama ve kova tavuk ödülünü için yarıştı. Kıyasıya bir mücadelenin ortaya konduğu oyunda skor 9-9'a kadar geldi ve takımlar bayrak yarışına çıktı. Yine nefes nefese bir mücadeleye sahne olan Survivor ödül oyununu kazanan taraf beyaz takım oldu.

Yemek ödülünü kazanan beyaz takım, ödülüne kavuştuğu anlarda büyük mutluluk yaşadı. Yarışmacılar muhteşem bir gece geçirdiği oyun sonrası yemeklerini yedikten sonra 5 yıldızlı otelde konakladılar.



