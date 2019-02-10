Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli oldu!

Survivor'da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi. Ödül oyununun pirinç ve ayçiçek yagi olduğunu öğrenen Türk ve Yunan yarışmacılar erzak ödülünü kazanmak için ter döktü. Dokunulmazlık oyununda ise iki takım eleme adayı çıkarmamak için büyük çaba sarf etti. Öte yandan yarışma sırasında Türk ve Yunan takım arasında gerginlik yaşandı. Hikmet ile bir Yunan yarışmacı Vaselis birbirine girdi. Yunan takımında ise duygusallık hakimdi. Kyriak kız kardeşini özlediği için gözyaşlarına boğuldu.
Survivor 2019'da ilk oyun ödül oyunuydu. İki tahkim pirinç ve ayçiçek yaği alabilmek için var güçleriyle çalıştı. Yarışma sırasında Ecem'in bileği döndü ve yarışmayı bırakmak zorunda kaldı yerine geçen isim ise Sude oldu. Ödül oyununu kazanan takım ise Yunanistan oldu.
TÜRKİYE:0
YUNANISTAN:5
Survivor 2019'da ikinci yarışma ise dokunulmazlık oyunu oldu. İki takım dokunulmazlık oyunu için adeta bütün güçlerini gösterdi. Dokunulmazlık ödülünü Yunan takımı kazandı. Eleme heyecanının hangi takımı yaşayacağı ise bir sonraki bölümde belli olacak.
TÜRKİYE:7
YUNANİSTAN:10
Survivor 2019'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan takımına iki yeni yarışmacı katıldı.
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