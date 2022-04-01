Survivor'da ortalık karıştı! Yağmur Banda Nisa'yı çıldırttı

Survivor All Star 2022'ye son veda eden isim Yasin Obuz oldu. Survivor Yasin'den sonra yeni dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor All Star'ın 66'ncı bölüm fragmanında; parkurda düşen Nisa, sunucu Murat Ceylan tarafından uyarılıyor. Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa sunucuyla tartışmaya giriyor ve oyunu yarıda bırakıyor.

Nisa, Murat Ceylan'ın yanı sıra kendisine devam etmesini söyleyen takım arkadaşlarını da dinlemiyor. Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösteriyor.

Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor. Yağmur ise parkur performansını eleştiren takım arkadaşına, "Sen önce insan ol! Geç bunları" diyor.

Bu sözlere çok sinirlenen Nisa, "Ne dedin sen?" diyerek, Yağmur'un üzerine yürüyor.

Yağmur Banda'nın sözleri Twitter'da Nisa hayranları tarafından topa tutuldu. Survivor Yağmur'un eski görüntüleri paylaşılarak "Önce kendine bak" yorumları yapıldı.



