MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor'da ortalık karıştı! Yağmur Banda Nisa'yı çıldırttı

Survivor'da ortalık karıştı! Yağmur Banda Nisa'yı çıldırttı

01.04.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da aşklar ve kavgalar eksik olmuyor. Son olarak Yasin Obuz'un veda ettiği yarışmada dokunulmazlık oyununda ortalık karıştı. Yağmur Banda ve Nisa Bölükbaşı arasındaki kavga sosyal medyada da gündem oldu.

Survivor'da ortalık karıştı! Yağmur Banda Nisa'yı çıldırttı

Survivor All Star 2022'ye son veda eden isim Yasin Obuz oldu. Survivor Yasin'den sonra yeni dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor All Star'ın 66'ncı bölüm fragmanında; parkurda düşen Nisa, sunucu Murat Ceylan tarafından uyarılıyor. Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa sunucuyla tartışmaya giriyor ve oyunu yarıda bırakıyor.

Nisa, Murat Ceylan'ın yanı sıra kendisine devam etmesini söyleyen takım arkadaşlarını da dinlemiyor. Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösteriyor.

klky

Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor. Yağmur ise parkur performansını eleştiren takım arkadaşına, "Sen önce insan ol! Geç bunları" diyor.

ük

Bu sözlere çok sinirlenen Nisa, "Ne dedin sen?" diyerek, Yağmur'un üzerine yürüyor.

Yağmur Banda'nın sözleri Twitter'da Nisa hayranları tarafından topa tutuldu. Survivor Yağmur'un eski görüntüleri paylaşılarak "Önce kendine bak" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş'te Türkan ve Somer'e büyük şok!Üç Kız Kardeş'te Türkan ve Somer'e büyük şok!
Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"
Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğulduSurvivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.