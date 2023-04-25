Survivor'da parkur alanı bir anda karıştı! Asena açtı ağzını yumdu gözünü: "Böyle karaktersizlik var mı?"

Survivor, dokunulmazlık oyunu öncesi büyük bir gerilime sahne oldu. Seçmeler sırasında Asena'nın "Böyle karaktersizlik var mı?" sözlerini duyan Kürşat "Kime söylüyorsun Asena karaktersiz diye?" ifadesini kullanarak genç yarışmacıyı ikaz etti. Bu sırada, Survior yarışmacılarının demoralize oldukları görüldü.

SURVIVOR KÜRŞAT'TAN ASENA'YA SERT SÖZLER: "YERİNİ BİLSİN!"

Buse; "Yerini bilsin ya! Böyle bir şey yok. Karaktersiz ne? Ne alaka! Sana mı söylüyor bana mı söylüyor?" diyen Kürşat'ı "Bana söylüyor, boşver" diyerek yatıştırmaya çalıştı.

MAVİ TAKIM 3-0 KAYBEDEREK KONSEYE GİTTİ

Survivor 2023'te Ünlüler ve Gönüllüler takımı, eleme adayı olmamak ve ödülü kazanmak için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Böylelikle mavi takım bu haftayı 3-0 kaybederek konseye gitti.

AZİZ VE ERTUĞ ELEME POTASINDA

Haftanın iki eleme adayı gönüllülerden çıktı. Bunlar Cansu ve Asena oldu. Üçüncü ada konseyinin ardından kutudan Aziz ve Ertuğ'un adı çıktı.

