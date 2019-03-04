Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu! 'Dejavu yaşadım'

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında kaybedilen dokunulmazlık oyunu sonrasında Türk takımında gerginlik yaşandı. Dokunulmazlık finalinde Bora ve Sabriye arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sabriye'nin Bora'ya "Bora bir sus canımı sıkma" sözlerinin ardından Bora sinirlendi. Bora, "Sen susacaksın, 2 gün önce geldin boş boş konuşuyorsun" dedi.

'ESKİ YAŞADIKLARIM AKLIMA GELDİ'

Dokunulmazlık finali sonrası Bora ile gerilim yaşayan Sabriye, eski yaşadıklarını hatırladığını söyledi ve gözyaşlarına boğuldu. Sabriye eski yaşadıklarının aklına geldiğini motivasyonunun düştüğünü söyledi. Bora'nın söylediği sözler nedeniyle adeta dejavu yaşadığını ifade eden Sabriye "Ben bunu daha önce de yaşadım. Beni çok etkiliyor. Dejavu yaşadım. Eski yaşadıklarım

aklıma geldi. Seda için 'Takımın en iyisi' dedikleri an eski yaşadıklarım aklıma geldi. Ben bunu erkekler için söylesem, 'Yusuf, Atakan çok iyi' desem Bora'nın morali bozulmaz mı? Bu onu etkiler. Beni de etkiledi" dedi.



