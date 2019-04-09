Survivor'da Sabriye ve Hikmet kavgası! Survivor 8 Nisan Pazartesi son bölümde kahvaltı ödülünü kim kazandı?

EMRE VE ATAKAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ! Survivor'da Emre ve Atakan arasında tartışma yaşandı. Oynanan ikinci ödül oyunu öncesi ısınma hareketleri yapan Emre'nin kum sıçratması üzerine tepki veren Atakan ile Emre arasında tansiyon bir anda yükseldi.

KAHVALTI ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI? Günün ikinci ödül oyununca takımlar kahvaltı ödülü için karşı karşıya geldiler. Kahvaltı oyununda ise siyah takım farklı bir skor elde etti. Oyunu 10'a 5'le kazanan siyah takım kahvaltı keyfi yaptı.

PİZZA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Survivor Türkiye Yunanistan’da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 43. Bölümünde oynanan ödül oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Ödül oyununu kazanan takım yiyeceği yemekle büyük bir moral depoladı. Pizza ödülünü kazanan takım ise 10'a 9'luk skorla beyaz takım oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Sabriye ile Hikmet arasında seçim hakkı tartışması yaşandı. Seçim hakkı verilmediği için öfkeli olan Sabriye'nin Hikmet'e tepkisi ise güldürdü.

Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak mücadele etmeye başladığı Survivor'da bireysel dokunulmazlık da kaldırıldı. Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden siyah takım ada konseyinde eleme adaylarını belirledi.

Ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Verilen oylarla haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Siyah takımdan ilk eleme adayı Sude oldu.

Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ise ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu. Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.

Survivor'a veda edecek olan isim 9 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.



