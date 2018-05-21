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Survivor'da Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı 'Bunu kendime yapılmış hissediyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 02:46 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Ünlüler takımından Sema'nın çatlak olan elini bilerek vurarak yeniden sakatlaması üzerine Acun Ilıcalı'dan Sema'ya şok bir uyarı geldi. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı, Sema'dan bir daha böyle bir hareket yapmamasının garantisini istedi ancak Sema 'Bunu bilemem' yanıtını verdi. Acun ise 'Ruhsal durumun ve sağlığın çok önemli, bununla ilgili başka bir çözüm düşünmemiz gerekiyor' diyerek Sema'ya diskalifiye uyarısında bulundu.

Survivor'da Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı 'Bunu kendime yapılmış hissediyorum'

Survivor'da son bölümdeki dokunulmazlık oyunu sırasında, oyun kaybeden Sema şok bir hareket yaptı. Uzun zamandır sakat olan kolunu bench'e vurarak 'Kırılacaksan kırıl artık' diye bağıran Sema kolunu yeniden sakatladı. Survivor doktoru Metin Kuş'un 'Pişman mısın' sorusuna ise Sema 'Hayır' yanıtı verince hem Acun Ilıcalı hem de Metin Kuş sinirlendi.

'GARANTİ VEREMEZSEN BAŞKA ŞEYLER DÜŞÜNECEĞİM'
Dokunulmazlık oyununda sakatlığına sinirlenen Sema, elini vurarak yeniden sakatlamasına Metin Kuş ve Acun Ilıcalı tepki gösterdi. Sema'nın hareketi sonrasında konuşan Ilıcalı'nın 'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Gözümüzün önünde kendine zarar verdin. Eğer bana garanti veremezsem başka bir çözüm bulmam lazım' sözleri dikkat çekti.

Sema'yı uyaran Ilıcalı, '9-6 öndeyken bir takım bir yarışmacı kendisine nasıl bu kadar zarar verebilir. Sağlığınız bizim için çok önemli. Şu anda çok üzgünüm. İnsan çatlak olan elini nasıl böyle vurur ve kırar anlayamıyorum. İlk defa karşılaştığım bir durum. Gözümüzün önünde kendisine zarar veren isim ilk defa oldu. Senden garanti ve söz almak zorundayım. Yoksa başka bir çözüm düşünmem gerekiyor seninle ilgili. Bunu kendime yapılmış da hissediyorum. Eğer bu konuda söz veremezsen başka bir çözüm bulmamız lazım. Kendine zarar vermene izin veremem. Ama sorun ne boyutta onu anlamam lazım. Bir daha bu boyutta bir şey yaşar mıyız? Benim için ruhsal durumun çok önemli. Bununla ilgili net bir şekilde konuşmamız lazım' şeklinde konuştu.

SEMA BİR DAHA YAPMAMA SÖZÜ VEREMEDİ
Yaşadığı olayı anlatan Sema ise, bir daha böyle bir şey yapmama sözü veremedi. Acun Ilıcalı'nın 'Bir daha yapacak mısın?' sorusu üzerine Sema, 'Onu bilemem. Röntgenden sonra ne çıkacak bilmiyorum. Metin Ağabey ne derse onu yaparım. Bir karar vererek yaptığım bir şey değil. Sonrası için bir şey diyemem. Sürekli beynimde zonkluyor acısı. Tekrar alçı yapmak istediği zaman Metin Ağabey izin vermedim ve oyuna girmek istedim. Ama bu araf hali sinirimi bozdu. Daha çok beklemem gerekiyordu. Ancak Survivor'ın son dönemlerinde kenarda beklemek istemedim' yanıtını verdi.


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