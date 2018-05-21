Survivor'da Sema diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı 'Bunu kendime yapılmış hissediyorum'

Survivor'da son bölümdeki dokunulmazlık oyunu sırasında, oyun kaybeden Sema şok bir hareket yaptı. Uzun zamandır sakat olan kolunu bench'e vurarak 'Kırılacaksan kırıl artık' diye bağıran Sema kolunu yeniden sakatladı. Survivor doktoru Metin Kuş'un 'Pişman mısın' sorusuna ise Sema 'Hayır' yanıtı verince hem Acun Ilıcalı hem de Metin Kuş sinirlendi.

'GARANTİ VEREMEZSEN BAŞKA ŞEYLER DÜŞÜNECEĞİM'

Dokunulmazlık oyununda sakatlığına sinirlenen Sema, elini vurarak yeniden sakatlamasına Metin Kuş ve Acun Ilıcalı tepki gösterdi. Sema'nın hareketi sonrasında konuşan Ilıcalı'nın 'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Gözümüzün önünde kendine zarar verdin. Eğer bana garanti veremezsem başka bir çözüm bulmam lazım' sözleri dikkat çekti.

Sema'yı uyaran Ilıcalı, '9-6 öndeyken bir takım bir yarışmacı kendisine nasıl bu kadar zarar verebilir. Sağlığınız bizim için çok önemli. Şu anda çok üzgünüm. İnsan çatlak olan elini nasıl böyle vurur ve kırar anlayamıyorum. İlk defa karşılaştığım bir durum. Gözümüzün önünde kendisine zarar veren isim ilk defa oldu. Senden garanti ve söz almak zorundayım. Yoksa başka bir çözüm düşünmem gerekiyor seninle ilgili. Bunu kendime yapılmış da hissediyorum. Eğer bu konuda söz veremezsen başka bir çözüm bulmamız lazım. Kendine zarar vermene izin veremem. Ama sorun ne boyutta onu anlamam lazım. Bir daha bu boyutta bir şey yaşar mıyız? Benim için ruhsal durumun çok önemli. Bununla ilgili net bir şekilde konuşmamız lazım' şeklinde konuştu.