Survivor'da Sema Ogeday gerilimi! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor All Star'da birleşme sonrası heyecan devam ediyor. 8 Nisan Cuma akşamı 72'nci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Eleme adayı çıkarmamak için canla başla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında, kadınlar turunun galibi gönüllüler oldu. Sonrasında erkekler turu başladı.

'İŞİNE BAK' TARTIŞMASI

Adem ve Anıl yarıştığı sırada; Anıl, ortak denge tahtasında basılması gereken yere Adem'in basmadığını iddia etti. Bunu oyun sırasında söylemesi Sema'nın tepkisine neden oldu. Oyunu kaybeden Anıl'ın hala aynı konuya itiraz etmesine yükselen Sema, "Hadi işine bak, söylediler zaten" dedi.

Bunun üzerine gerilen Anıl, "Sema düzgün konuş" deyince Sema da "Oyunun içinde onu dağıtmak için itiraz ediyorsun. Koşarken bunu yapıyorsun, ayıptır" dedi. Takımlar kendi yerlerine gidince tekrar konuşan Anıl, "Sema bir daha düzgün konuş benimle, rica ediyorum. 'İşine bak' falan deme bana. Sokak ağzıyla konuşmayın benimle" dedi.

OGEDAY ARAYA GİRDİ

Sinirlenen Sema da "Sokak ağzını gösteririm ben sana. Anıl Berk Baki haddini bilecek" diyerek onun yanına gitti ve "Ben sana bunu argo olarak söylemedim" sözleriyle durumu konuşmak istedi. Bu sırada ikilinin yanlarına gelen Ogeday ise; "Kadınlar yarışırken erkekler konuşmasın dedin ya. Erkekler yarışırken de kadınlar karışmasın. Yanlış zamanda konuşuyorsun, nabzı yüksek" dedi.

"KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK"

Onun Anıl'la arasına girmesine tepki gösteren Sema ise "Ogeday ben Anıl'la konuşuyorum. Sana ne, sen bir gitsene. Ben argo kullanmadığımı açıklamaya geldim" dedi. Daha da yükselen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek ayrıca. Çarpacağım bir tane göreceksin kadınlığı" ifadelerini kullandı. Ardından iki tarafında yerlerini geçmesi ve Sema ile Anıl'ın bir kez daha konuşmasıyla tartışma bitti.

SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Devam eden oyunun sonunda erkekler turunun galibi ünlüler oldu. En iyiler mücadelesinde 3-1 galip gelen ünlüler takımı haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan taraf oldu. Seremonide durum değerlendirmesi yapılırken konuşan Sema, "Olanlara katlanamıyorum. Üç aydır hiçbir tartışma içinde olmadım ama artık burama kadar geldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

OGEDAY'A PALMİYE BENZETMESİ

Ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın kendisine söz vermesiyle konuşan Sema, "Aslında üç aydır çok gerilmeyen bir insanım. Ama artık o kadar sıkıldım ki. Yani bir yarışmacı oyun oynarken, dengedeyken rakibinin oraya basıp basmadığını nasıl görüyor. Ben o an fikrimi söyledim, Murat onay verdi Adem'e. Anıl itiraz etti ben de 'Tamam işine bak, zaten burada bakan insanlar var' dedim. Ki normalde de takım arkadaşlarıma da bu tarz durumlarda 'hep sakin kalın, geri dönüş gelecek' derim. Orada bir gerilim yaşadık biz ama bunu Anıl'la halledebiliriz. Üç aydır palmiye taklidi yapan Ogeday, burada hakaretler uçuşurken ses çıkarmadı, ben Anıl'la konuşurken yanımıza geldi. Sen böyle dedin, Anıl'la konuşma' diye. Ben öyle bir şey demedim. Kadınlar oynarken; orada gülüşülmesin istedim. Ki bunu onlara da kendi takım arkadaşlarıma kızıyorum diyerek söyledim. Kadınlar oynarken, erkekler konuşmasın gibi bir şey olamaz" dedi.



Ardından söz alan Ogeday ise "Kadınlar oynarken biz Adem ağabey ile uzaktan konuşuyorduk. Sema gereksiz bir şekilde konuya dahil oldu. Belki kaybettiği için yaptı. Ama Anıl olayında sadece onun nabzı yüsek, olay büyümesin diye söyledim. Sema'nın bana 'palmiye taklidi yapıyor' demesine de bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ogeday'a yanıt veren Sema ise "Normalde hiçbir olaya karışmayan Ogeday'ın bunu yapmasına şaşırdım. Gelip bana bağıracak bir insan da değil. Garezi bana mı? Hiç sorun yaşamadığımız bir adam normalde. Bu çocuk bugün tartıştığım çocuk değil" dedi.

