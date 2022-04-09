MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Sema Ogeday gerilimi! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

Survivor'da Sema Ogeday gerilimi! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

09.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması 'Survivor', yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkan yarışmanın son bölümüne; Sema ve Ogeday arasındaki tartışma damga vurdu.

Survivor'da Sema Ogeday gerilimi! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor All Star'da birleşme sonrası heyecan devam ediyor. 8 Nisan Cuma akşamı 72'nci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Eleme adayı çıkarmamak için canla başla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında, kadınlar turunun galibi gönüllüler oldu. Sonrasında erkekler turu başladı.

'İŞİNE BAK' TARTIŞMASI

Adem ve Anıl yarıştığı sırada; Anıl, ortak denge tahtasında basılması gereken yere Adem'in basmadığını iddia etti. Bunu oyun sırasında söylemesi Sema'nın tepkisine neden oldu. Oyunu kaybeden Anıl'ın hala aynı konuya itiraz etmesine yükselen Sema, "Hadi işine bak, söylediler zaten" dedi.

odoidrodr13683859066250969959840

Bunun üzerine gerilen Anıl, "Sema düzgün konuş" deyince Sema da "Oyunun içinde onu dağıtmak için itiraz ediyorsun. Koşarken bunu yapıyorsun, ayıptır" dedi. Takımlar kendi yerlerine gidince tekrar konuşan Anıl, "Sema bir daha düzgün konuş benimle, rica ediyorum. 'İşine bak' falan deme bana. Sokak ağzıyla konuşmayın benimle" dedi.

OGEDAY ARAYA GİRDİ

Sinirlenen Sema da "Sokak ağzını gösteririm ben sana. Anıl Berk Baki haddini bilecek" diyerek onun yanına gitti ve "Ben sana bunu argo olarak söylemedim" sözleriyle durumu konuşmak istedi. Bu sırada ikilinin yanlarına gelen Ogeday ise; "Kadınlar yarışırken erkekler konuşmasın dedin ya. Erkekler yarışırken de kadınlar karışmasın. Yanlış zamanda konuşuyorsun, nabzı yüksek" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-04-09 104310

"KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK"

Onun Anıl'la arasına girmesine tepki gösteren Sema ise "Ogeday ben Anıl'la konuşuyorum. Sana ne, sen bir gitsene. Ben argo kullanmadığımı açıklamaya geldim" dedi. Daha da yükselen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek ayrıca. Çarpacağım bir tane göreceksin kadınlığı" ifadelerini kullandı. Ardından iki tarafında yerlerini geçmesi ve Sema ile Anıl'ın bir kez daha konuşmasıyla tartışma bitti.

FP18K9nWYAUYM9y

SEREMONİDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Devam eden oyunun sonunda erkekler turunun galibi ünlüler oldu. En iyiler mücadelesinde 3-1 galip gelen ünlüler takımı haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan taraf oldu. Seremonide durum değerlendirmesi yapılırken konuşan Sema, "Olanlara katlanamıyorum. Üç aydır hiçbir tartışma içinde olmadım ama artık burama kadar geldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

OGEDAY'A PALMİYE BENZETMESİ

Ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın kendisine söz vermesiyle konuşan Sema, "Aslında üç aydır çok gerilmeyen bir insanım. Ama artık o kadar sıkıldım ki. Yani bir yarışmacı oyun oynarken, dengedeyken rakibinin oraya basıp basmadığını nasıl görüyor. Ben o an fikrimi söyledim, Murat onay verdi Adem'e. Anıl itiraz etti ben de 'Tamam işine bak, zaten burada bakan insanlar var' dedim. Ki normalde de takım arkadaşlarıma da bu tarz durumlarda 'hep sakin kalın, geri dönüş gelecek' derim. Orada bir gerilim yaşadık biz ama bunu Anıl'la halledebiliriz. Üç aydır palmiye taklidi yapan Ogeday, burada hakaretler uçuşurken ses çıkarmadı, ben Anıl'la konuşurken yanımıza geldi. Sen böyle dedin, Anıl'la konuşma' diye. Ben öyle bir şey demedim. Kadınlar oynarken; orada gülüşülmesin istedim. Ki bunu onlara da kendi takım arkadaşlarıma kızıyorum diyerek söyledim. Kadınlar oynarken, erkekler konuşmasın gibi bir şey olamaz" dedi.
indir

Ardından söz alan Ogeday ise "Kadınlar oynarken biz Adem ağabey ile uzaktan konuşuyorduk. Sema gereksiz bir şekilde konuya dahil oldu. Belki kaybettiği için yaptı. Ama Anıl olayında sadece onun nabzı yüsek, olay büyümesin diye söyledim. Sema'nın bana 'palmiye taklidi yapıyor' demesine de bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ogeday'a yanıt veren Sema ise "Normalde hiçbir olaya karışmayan Ogeday'ın bunu yapmasına şaşırdım. Gelip bana bağıracak bir insan da değil. Garezi bana mı? Hiç sorun yaşamadığımız bir adam normalde. Bu çocuk bugün tartıştığım çocuk değil" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TV 'de üçlü ilişki! Partnerini başkasıyla görmeye dayanamadıTV 'de üçlü ilişki! Partnerini başkasıyla görmeye dayanamadı
Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."
Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdiGömleğinin düğmelerini açıp poz verdi
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Eşim beni travestiyle aldatıyor"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Eşim beni travestiyle aldatıyor"

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"

İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"

Zam kararı sonrası akın ettiler! Kuyruklar gece boyu sürdü

Zam kararı sonrası akın ettiler! Kuyruklar gece boyu sürdü

İlginizi Çekebilir

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına...

Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına...

Hurmayı hep yanlış yemişiz! Hurmanın en faydalı hali...

Hurmayı hep yanlış yemişiz! Hurmanın en faydalı hali...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.