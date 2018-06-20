Survivor'da sembol oyunu finaline kimler kaldı? Kıbrıs final bileti olan sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük final 29 Haziran Cuma akşamı canlı olarak ekrana gelecek. Dominik'te son günlerini yaşayan yarışmacılar, Survivor'ın 103. bölümünde muhteşem bir ödül için mücadele ettiler.
SEMBOL OYUNLARINDA FİNALE KİMLER KALDI?
29 Haziran'da Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan büyük finale gidecek olan ilk ismin belli olacağı sembol oyunlarında yarı final heyecanı yaşandı. Uzun bir süredir sakat olan Damla, sembol oyunlarının yarı finalinde parkura çıktı. Yarı finallerde kadınlarda Damla va Nagihan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi kazanan Nagihan finale çıkan ilk isim oldu. Erkeklerde ise Anıl ve Adem mücadelesini kazanmayı başaran Adem finale kaldı. Survivor sembol oyunlarının finalinde Adem ve Nagihan karşı karşıya gelecek. Finali kazanan isim dokunulmaz olacak ve Kıbrıs finalini garantileyecek.
HAVUZLU VİLLADA KONAKLAMA ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?
Survivor 2018'in yüz üçüncü bölümünde yarışmacılar villada akşam yemeği ve dondurma için yarıştılar. Bireysel mücadele edilen oyunu erkeklerde Anıl kazanırken, kadınlarda Damla ile yarışan Nagihan birinci oldu. Havuzlu lüks villada konaklama, akşam yemeği ve kahvaltı ödülüne Anıl finalde karşılaştığı Hilmi Cem'i götürdü. Nagihan ise Hakan Hatipoğlu'nu ödüle götürdü.
ELENEN SEMA'DAN ADEM'İ DUYGULANDIRAN NOT
Survivor 2018'e veda eden Sema'nın notunu barakada gören takım arkadaşı Adem Kılıççı çok mutlu oldu. Barakaya geldiğinde Sema'nın yere yazdığı notu gören Adem duygusal anlar yaşadı. Sema'nın notunu Hakan'a da gösteren Adem kendisine yapılan sürprizden çok etkilendi. Sema adaya veda etmeden önce barakaya '
Yalnız değilsin. Kocaman kalbin kalbinizde. Artık hayalin hayalim. Kıbrıs'ta mutlu olmak için bekliyoruz' notunu yazdı.
DAMLA SAKATLIĞININ ARDINDAN OYUNLARA DÖNDÜ
Uzun bir süredir sakat olan Damla, sembol oyunlarının yarı finalinde parkura çıktı.
MURAT CEYLAN'IN SAKATLIĞI KORKUTTU
Survivor'da Turabi ve Damla'nın sakatlıklarının ardından Murat Ceylan'ın sembol oyununda yaşadığı kaza herkesi korkuttu. Survivor 2018'in yüz üçüncü bölümünde sembol yarı finalinde yarışan Murat Ceylan, parkurda koşarken çenesini vurdu. Survivor doktoru Metin Kuş'un ilk müdahaleyi yaptığı Murat'ın durumunun ciddi olmadığı tespit edildi.
MURAT CEYLAN VE HAKAN GERGİNLİĞİ
Sembol yarı finalinde Anıl ile oynayan Murat Ceylan, kaybettiği oyunun ardından Hakan Hatipoğlu ile tartışma yaşadı. Oyun sırasında yaşanan bir olaydan dolayı ikili arasında 'yalancılık' tartışması yaşandı. Hakan, Murat'a 'Yalancı değilsin ama şu anda yalan söylediğini düşünüyorum' dedi.
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