Survivor'da sembol oyunu finaline kimler kaldı? Kıbrıs final bileti olan sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük final 29 Haziran Cuma akşamı canlı olarak ekrana gelecek. Dominik'te son günlerini yaşayan yarışmacılar, Survivor'ın 103. bölümünde muhteşem bir ödül için mücadele ettiler.

SEMBOL OYUNLARINDA FİNALE KİMLER KALDI?

29 Haziran'da Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan büyük finale gidecek olan ilk ismin belli olacağı sembol oyunlarında yarı final heyecanı yaşandı. Uzun bir süredir sakat olan Damla, sembol oyunlarının yarı finalinde parkura çıktı. Yarı finallerde kadınlarda Damla va Nagihan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi kazanan Nagihan finale çıkan ilk isim oldu. Erkeklerde ise Anıl ve Adem mücadelesini kazanmayı başaran Adem finale kaldı. Survivor sembol oyunlarının finalinde Adem ve Nagihan karşı karşıya gelecek. Finali kazanan isim dokunulmaz olacak ve Kıbrıs finalini garantileyecek.

HAVUZLU VİLLADA KONAKLAMA ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor 2018'in yüz üçüncü bölümünde yarışmacılar villada akşam yemeği ve dondurma için yarıştılar. Bireysel mücadele edilen oyunu erkeklerde Anıl kazanırken, kadınlarda Damla ile yarışan Nagihan birinci oldu. Havuzlu lüks villada konaklama, akşam yemeği ve kahvaltı ödülüne Anıl finalde karşılaştığı Hilmi Cem'i götürdü. Nagihan ise Hakan Hatipoğlu'nu ödüle götürdü.