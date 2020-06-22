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Survivor'da Sercan ve Nisa gerilimi: Peşinden koşan ben olmadım! Survivor 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 01:32 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 22 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek 114. bölümündeki ada konseyine Sercan ile Nisa arasındaki yüzleşme damga vuracak. Survivor'da son dokunulmazlığı kazanan Sercan'ın 2. eleme adayı olarak Nisa'nın adını söylemesi sürpriz gelişmelere yol açıyor. Nisa'nın "Bir gün benden intikam alacağını biliyordum" sözleri üzerine Sercan ilk defa açıklama yapıyor. Sercan'ın "Birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de bir gururum ve duruşum var" sözleri konseyi karıştırıyor.

Survivor'da Sercan ve Nisa gerilimi: Peşinden koşan ben olmadım! Survivor 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim daha elemeye kalacak. Survivor'da ilk eleme adayı Cemal Can'ın adını söylediği Evrim olmuştu. Survivor son bölümde ise dokunulmazlığı kazanan Sercan, 2. eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Nisa Survivor'da ilk defa eleme potasına girdi.

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümlerdeki açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Sercan'ın baş başa konuştuğu Nisa'nın "Senin abi gibi görüyorum" sözleriyle bu iddialar noktalanmıştı.

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"ADIMI YAZACAĞINI BİLİYORDUM"

Survivor'ın yeni bölümündeki konseyde ise, Sercan ile Nisa arasında yüzleşme yaşanacak. Sercan'ın eleme adayı yaptığı Nisa'nın konseyde "Bir gün gelecek ve benden intikam alacak. İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum" şeklinde konuşması herkesi şaşırtıyor.

"BENİM DE BİR GURURUM VE DURUŞUM VAR"

Sercan Yıldırım'ın adada arkadaşlarıyla konuşurken ve verdiği röportaj sırasında, "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün. Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" sözleri dikkat çekiyor. Konseyde ise Nisa iddialarına açıklık getirmek isteyen herkesi şaşırtan bir çıkış yapıyor.

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Survivor yeni bölüm fragmanında, ada konseyinde açıklama yapan Sercan'ın, "Son konseyde isim veren ben oldum ancak beklenmedik yanıtla karşılaştım. Keşke olaylar kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve duruşum var. En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Ama asla peşinden koşan ben olmadım" şeklinde konuşması merak uyandırıyor.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ula millet bunları izleye izleye bom boş oldu yani ülke ya
bu çirkin ördek yavrusu aynaya bakmış mi acaba
başka işimiz yok bunların ne yararı var acaba milete televizyon izlemek yetmedi sıra haber sayfalrında bıktık sizden yeter tv 8 kapansın artık ...
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