Survivor'da Sercan ve Nisa gerilimi: Peşinden koşan ben olmadım! Survivor 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim daha elemeye kalacak. Survivor'da ilk eleme adayı Cemal Can'ın adını söylediği Evrim olmuştu. Survivor son bölümde ise dokunulmazlığı kazanan Sercan, 2. eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Nisa Survivor'da ilk defa eleme potasına girdi.

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümlerdeki açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Sercan'ın baş başa konuştuğu Nisa'nın "Senin abi gibi görüyorum" sözleriyle bu iddialar noktalanmıştı.

"ADIMI YAZACAĞINI BİLİYORDUM"

Survivor'ın yeni bölümündeki konseyde ise, Sercan ile Nisa arasında yüzleşme yaşanacak. Sercan'ın eleme adayı yaptığı Nisa'nın konseyde "Bir gün gelecek ve benden intikam alacak. İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum" şeklinde konuşması herkesi şaşırtıyor.

"BENİM DE BİR GURURUM VE DURUŞUM VAR"

Sercan Yıldırım'ın adada arkadaşlarıyla konuşurken ve verdiği röportaj sırasında, "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün. Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" sözleri dikkat çekiyor. Konseyde ise Nisa iddialarına açıklık getirmek isteyen herkesi şaşırtan bir çıkış yapıyor.