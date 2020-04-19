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Survivor'da şıklık yarışını kim kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı: İşte kazandıkları ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 22:46 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta ekrana gelen birleşme partisinde ünlüler ve gönüllüler takımları şıklıklarıyla göz kamaştırmıştı. Acun Ilıcalı ise en şık takımı seyircilerin oylarıyla belirlendiğini açıkladı. Peki Survivor'da şıklık yarışını kim kazandı? Şıklık yarışı ödülü nedir?

Survivor'da şıklık yarışını kim kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı: İşte kazandıkları ödül

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde şıklık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor 2020’de birleşme partisi öncesinde yeni oyun “görev oyunu” açıklanmıştı.

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Takımlara verilen ilk görev ise şıklık yarışması olmuştu.

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Acun Ilıcalı, Survivor 51. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde şıklık oyununu kazanan takımı açıkladı. Ilıcalı, " Birleşme partisinde giydiğiniz kıyafetleri benim Instagram hesabımdan 1,5 milyona yakın beğeni aldı. Seyircilerimiz bunları oyladı ve sonucunda kazanan takım belli oldu. Bu oylamanın ödülü ise 3 katlı pasta oldu. Kazanan takım ise gönüllüler oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor şıklık yarışı,

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