Survivor'da sınırlar aşıldı... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Survivor İtalya'ya katıldı

Son yılların en olaylı Survivor'ını izlediğimiz şu günlerde Survivor ülke sınırlarını bile aştı. Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinde Türk yarışmacılara olan ilgi dikkat çekmişti.

Hatta Aleyna Kalaycıoğlu'nun sık sık sahneye çağırılması ve dansı çok konuşulmuştu. Bu kez de gündemimizde Survivor İtalya var.

ÜNLÜ OYUNCU SURVIVOR İTALYA'DA

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle İtalya’da çok sevilen oyunculardan biri olan Aras Şenol, Survivor İtalya'ya katılmış. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'da Çetin karakterini canlandıran ünlü oyuncu, Survivor İtalya için sıkı bir hazırlık yapmış.

İyi derecede İngilizce bilen, bir yıldır da İtalyanca eğitimi alan Aras Şenol aynı zamanda milli yüzücü.