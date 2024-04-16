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Survivor'da sınırlar aşıldı... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Survivor İtalya'ya katıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 10:03
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Türkiye'de büyük bir ilgiyle izlenen Survivor bir çok ülkede yayınlanıyor ve sevilenerek takip ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle İtalya’da çok sevilen oyunculardan biri olan Aras Şenol, yepyeni bir maceraya başladı. Şenol, İtalya’nın Survivor’ı “L’isola dei Famosi”de yarışmaya başladı.

Survivor'da sınırlar aşıldı... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Survivor İtalya'ya katıldı

Son yılların en olaylı Survivor'ını izlediğimiz şu günlerde Survivor ülke sınırlarını bile aştı. Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinde Türk yarışmacılara olan ilgi dikkat çekmişti.

Hatta Aleyna Kalaycıoğlu'nun sık sık sahneye çağırılması ve dansı çok konuşulmuştu. Bu kez de gündemimizde Survivor İtalya var.

italya

ÜNLÜ OYUNCU SURVIVOR İTALYA'DA

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolüyle İtalya’da çok sevilen oyunculardan biri olan Aras Şenol, Survivor İtalya'ya katılmış. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'da Çetin karakterini canlandıran ünlü oyuncu, Survivor İtalya için sıkı bir hazırlık yapmış.

bir zamanlar

İyi derecede İngilizce bilen, bir yıldır da İtalyanca eğitimi alan Aras Şenol aynı zamanda milli yüzücü.

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