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Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

22.01.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. İzleyiciler için büyük bir şok olan gelişmede ayrılığın nedeni oldukça merak edildi. Büyük bir heyecanla başladıkları Survivor maceraları yarım kalan yarışmacıların devam edememesi izleyicileri de oldukça üzdü. Peki Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Ünlüler takımında yarışan yarışmacılardı. Berdan Mardini bir süredir yarışmada yoktu. Sağlık sorunları yaşadığı bilinen yarışmacı için bu akşam Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından bir kişinin daha ayrılacağını söyleyen Ilıcalı, izleyicileri oldukça şaşırttı. Diğer yarışmacının Seçkin Piriler olduğu açıklandı. Peki Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

BERDAN MARDİNİ ARTIK SURVIVOR'DA YOK

Survivor eleme konseyinde yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ile ilgili bir gelişmeyi aktardı.

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Berdan Mardini bir süredir yarışmada yoktu. Sağlık sorunu yaşadığı bilinen yarışmacı oyunlarda yarışamıyordu. Acun Ilıcalı Mardini ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söylediğini açıkladı.

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SEÇKİN PİRİLER SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİ

Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan bir diğer yarışmacı ise Seçkin Piriler oldu. Suvivor Seçkin, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Seçkin Piriler yarışmada istediği başarıyı yakalayamadığını belirtti.

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Kendisini ekranda bu şekilde göstermek istemediğini söyleyerek yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kulanamadı ve kendisine de oy atılamadı.

SURVIVOR ŞARTLARI DAHA DA ZORLAŞIYOR!

Survivor'da yarışma şartları iyice zorlaşıyor. Acun Ilıcalı bu akşamki konseyde yeni uygulama ile ilgili bilgiler verdi. Survivor 2023 yarışmacılarının gelmiş geçmiş en zor Survivor'ı yaşadığını her fırsatta söyleyen Acun Ilıcalı, yeni zorlukları açıkladı.

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Artık Survivor'da erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak. Erzak oyunu kaybedildiğinde bir adada baraka duracak diğerinde hiçbir şey olmayacak. Kaybeden takım oyun dönüşü hiçbir şey olmayan adaya gelecek. Her hafta bu durumunun devamlı olarak yaşanacağını söyleyen Ilıcalı, erzak oyununun artık çok kritik olacağını açıkladı.

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