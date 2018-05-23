Survivor'da Turabi'nin korkutan sakatlığı! Ayağının acısıyla gözyaşlarına boğuldu!

TURABİ VE ADEM'İN NAGİHAN KAVGASI Oyun sonunda kazanan isim Turabi olurken, Nagihan da kendisini tebrik etti. O sırada ise Adem, 'Nagihan'a bak kendi kazansa bu kadar sevinmezdi. Bence karışmasan daha iyi olurdu Nagihan' diye bağırdı. Turabi ise destek vermesini kendisinin istediğini söyledi ancak ikili arasındaki gerilim oyun sonu seremonide de sürdü. Seremoni sırasında konuyla ilgili sert tartışma yaşandı.

Turabi'nin ayağına buz koyan Ümit Karan, bir yandan da arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Ayağının acısıyla gözyaşlarına boğulan Turabi, ayağının kırıldığını sandı. Ancak Turabi'nin ayağındaki sorunun büyük olmadığı anlaşıldı. Bir süre sonra ayağını daha iyi hisseden Turabi sembol oyununda finale çıktı ve Adem'i yenerek sembolün sahibi oldu.

Olayın ortasında kalan Nagihan, "Kendisi bana ricada bulundu destek olmam için. Ben de ricasını kırmadım ama Adem de yanlış anladı. Ama daha önce ben Birsen'le sembol oyununu çıktığımda Birsen'e 'Seni destekliyorum' demişti. Ben kendisine bir şey demedim. Ama madem geçmişten gelen hukukumuz var neden beni desteklemedi o zaman?' dedi. Adem ise Nagihan'a ' Eğer ben öyle bir şey yaptıysam gerçekten terbiyesizlik yapmışımdır. Ama hatırlamıyorum ve gerçekten benim tarzım değil' sözleriyle yanıt verdi.

Turabi Nagihan'dan kendisinin bunu istediğini söylerek, 'Nagihan yardım ettiği için teşekkür ederim. Ona yardımcı olması için ben rica ettim.Dışardan bir sese ihtiyacım oldu. Kötü bir niyet yok. Karakterle bir alakası yok. Kızın karakterine laf atmasınlar burada. Adem karakterini yansıttı diyor kızı kötülüyor. Bu arkadaşlar dördü daha samimi arkadaşlar. Ben bir nevi dışardayım. Sonda da yalnız hissettiğim için Nagihan'dan ben istedim. Beni destekleyecek kimse yok yardımcı olursan sevinirim dedim. Nagihan'ın kötü bir tavrı yok. Bir şey varsa o benim tavrımdadır' ifadelerini kullandı.

Sinirlenen Adem ise 'Sen burada yalandan oynaşıyorsun. Burada kahramanlık hikayelerinden bir kurtul artık' diye tepki gösterdi. Turabi de, 'Lanet olsun ya keşke kazanmasaydım. Herkes kazanınca iyi kaybedince kötü' sözleriyle Adem'e bağırdı.



