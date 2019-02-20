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Survivor'da Türk takımının yeni yarışmacısı kim olacak? Acun Ilıcalı duyurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2019 02:30 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında, Acun Ilıcalı Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıkladı.

Survivor'da Türk takımının yeni yarışmacısı kim olacak? Acun Ilıcalı duyurdu!

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Yunan takımına, geçtiğimiz sene Survivor'a damga vuran Katerina Dalaka'nın katılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı Survivor'ın 12. bölümünde oynanan ödül oyunu sonrasında konuştu. Ilıcalı, Türk takımına yeni bir yarışmacının katılacağının müjdesini verdi.

'SÜRPRİZ BİR YARIŞMACI GELİYOR'
Acun Ilıcalı, Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını duyurarak, 'Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek' dedi.

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi. Survivor'da Türk takımına katılacak olan sürpriz ismin kim olduğu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

SURVIVOR YUNANİSTAN TAKIMINA ŞAMPİYON YARIŞMACI GELDİ

Yunan sunucu Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu açıklamıştı.

Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getirenKaterina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti. Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.

katerina (1)

Acun Ilıcalı, 2018 yılındaki Survivor 108. bölümde Katerina Dalaka ile çok ilginç bir olayı şöyle anlatmıştı: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, yarışmacılardan birisi karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor.

katerina

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Acun Ilıcalı survivor 2019 survivor türkiye yunanistan

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