Survivor'da Türk takımının yeni yarışmacısı kim olacak? Acun Ilıcalı duyurdu!

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Yunan takımına, geçtiğimiz sene Survivor'a damga vuran Katerina Dalaka'nın katılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı Survivor'ın 12. bölümünde oynanan ödül oyunu sonrasında konuştu. Ilıcalı, Türk takımına yeni bir yarışmacının katılacağının müjdesini verdi.

'SÜRPRİZ BİR YARIŞMACI GELİYOR'

Acun Ilıcalı, Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını duyurarak, 'Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek' dedi.

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi. Survivor'da Türk takımına katılacak olan sürpriz ismin kim olduğu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

SURVIVOR YUNANİSTAN TAKIMINA ŞAMPİYON YARIŞMACI GELDİ

Yunan sunucu Sakis, Survivor'a katılacak yeni yarışmacının adının Katerina Dalaka olduğunu açıklamıştı.

Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getirenKaterina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti. Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.