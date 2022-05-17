Survivor'da Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı, birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli olmuştu. Eleme sisteminin değişmesiyle birlikte 6 eleme adayı bu hafta SMS oylamasında olacak. Öte yandan dün akşam oynanan ödül oyununda Cemal Can sürprizi yaşandı. Peki, Survivor'da Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor'da eleme adayları kimler?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Türkiye-Yunanistan karma ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları, Survivor Yunanistan kadrosuyla bir takım olarak ayrı ayrı yarıştı. Zorlu parkurda ilk önce kadınlar mücadele etti ve gönüllüler takımının yer aldığı karma takım 8-5 ilk mücadeleyi kazandı. İkinci etapta ise erkeklerin mücadelesi yer aldı. Son ana kadar mücadelenin sürdüğü oyunda finali gönüllüler takımından Ogeday yaptı. Böylelikle

Mavi takımda Berkan, Atakan, Evrim, Hikmet, Nagihan, Nisa, Ogeday ve Seda ödüle giden yarışmacılar oldu. Yunan gecesinde Cemal Can'ın DJ'liği eşliğinde eğlenen yarışmacıların görüntüleri renkli anları ekranlara getirdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan toplam 6 dokunulmazlık oyunu sonrasında 6 eleme adayı belirlendi. Survivor'da ünlüler takımı oynanan 6 dokunulmazlık mücadelesini de kazanarak yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında tüm eleme adayları gönüllüler takımından çıktı. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet'in yer aldığı eleme potasında elenen isim bu akşam yapılacak SMS oylaması sonrasında belli olacak.

