Survivor'da yarışmacıları şaşırtan helikopterli ödül oyunu! Survivor 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'ın 18 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 80. yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Her geçen bölüm ile birlikte heyecanın arttığı Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüleri müthiş bir ödül oyunu bekliyor. Tanıtımda Acun Ilıcalı’nın oyunun ödülü açıklaması ile yarışmacılar adeta kendinden geçiyor.

HELİKOPTERLER OYUN ALANINA İNDİ!

Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüleri şaşırtan ödülü açıklayan Acun Ilıcalı'nın "Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek" sözleri dikkat çekiyor. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter ise tozu dumana katıyor.

YASİN: GERÇEK SURVIVOR BAŞLIYOR

Survivor yeni bölümde gönüllüler takımındaki tartışmalarda devam ediyor. Konseyde eleme adayı olarak adı yazılan Yasin'in "Geçen hafta birbirlerine demediğini bırakmayan insanlar, bu hafta birlik olmuşlar benim ismimi yazmışlar.

Bu samimiyetsizliktir. Gerçek Survivor bu saatten sonra başlıyor" sözleri dikkat çekiyor.



