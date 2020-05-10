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Survivor’da Yasin Evrim'e bağırınca Acun Ilıcalı çileden çıktı! Evrim Yasin'i böyle korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 08:45 | Son Güncelleme

Survivor'da her dokunulmazlık oyununda olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyunu gergin geçti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununa ise Yasin Obuz damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında sinirlenen Yasin'in Evrim'e bağırması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.

Survivor’da Yasin Evrim'e bağırınca Acun Ilıcalı çileden çıktı! Evrim Yasin'i böyle korudu

Survivor’da haftalar ilerledikçe sinirler geriliyor, tartışmalar artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kıyasıya mücadele iki ekip elenme adayı olmamak için ellerinde geleni oyun parkurunda sergiledi.

ACUN YASİN'İ KOVDU!

Dokunulmazlık oyununa Yasin'in sinirli hareketleri damga vuracak. Oyun sırasında puzzle’ı yanlış dizen Yasin, takım arkadaşı Evrim’den hatanın nerede olduğunu söylemesini istedi ancak Evrim kural hatası olacağı için söylemedi. Yasin’in oyun ardından Evrim’e bağırması Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı, “Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git” sözleriyle Yasin'i oyundan kovdu.

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ADA KONSEYİNDE GERGİNLİK

Yasin Obuz, daha öncede benzer durumlar yaptığını kendini düzelttiğini, bu durumun Evrim’e karşı kişisel bir durumu olmadığını belirterek özür diledi. Ancak oyundan atılmasını ağır bir karar olduğunu söyledi.

Yasin’in ardından söz alan Evrim, Yasin’e destek olarak bunun oyunu kaybetmekten kaynaklanan bir üzüntü olduğunu belirterek art niyetli biri olmadığını söyledi. Yasin’i korumak için bu konuşmayı yapmadığını, en güçlü rakiplerinden biri olduğunu, sadece doğru olduğunu düşündüğü şeyi söylediğini belirterek aksi durumda “Yasin benim babamın oğlu değil. Onu yerin dibine sokar, üstüne toprağı atarım” dedi.

Her iki yarışmacı ardından konuşan Acun Ilıcalı, Yasin’i bir kez daha uyararak daha dikkatli olmasını istedi.

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