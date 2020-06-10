MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Yasin ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin Obuz'a sert sözler: Yaptıklarına karşılık vereceğiz

Survivor'da Yasin ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin Obuz'a sert sözler: Yaptıklarına karşılık vereceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 23:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de kavgalarıyla dikkat çeken Yasin Obuz, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Survivor son bölümde bu defa da Ardahan ile kavga eden Yasin'e ceza geldi. Survivor'daki konseyde Yasin'i sert sözlerle eleştiren Ilıcalı, "Bundan sonra yaptıklarına direkt olarak karşılık vereceğiz. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz" diyerek verdikleri cezayı açıkladı. Peki Survivor'da Yasin neden ceza aldı?

Survivor'da Yasin ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin Obuz'a sert sözler: Yaptıklarına karşılık vereceğiz

Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla dikkat çekiyor. Daha önce Sercan'a "Seni döverim" diye bağıran Yasin'in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can'ın kafasını sıyırırken, Ardahan'a denk geldi. Yasin yakın arkadaşı Ardahan ile de kavga etti.

ACUN'DAN YASİN'E CEZA GELDİ!

Yasin'in sinirli halleri ve kavgaları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'i sert sözlerle eleştirdi ve yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

acun

Yasin'e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun. İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın" dedi.

"SENİN SİNİR PATLAMALARINI KABULLENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Yasin'e bundan sonra yaptıkları için karşılık vereceklerini söyleyen Ilıcalı, verdikleri cezayı da açıkladı. Acun, "Yasin MasterChef'ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor'daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz" açıklamasını yaptı.

yasin2

YASİN: CEZA VERMEKTE HAKLISINIZ

Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ali Sunal savcılığa şikayette bulunduAli Sunal savcılığa şikayette bulundu
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Barış'tan eleme itirafı: Strateji yaptık, sonu istediğimiz gibi olmadı

Survivor Barış'tan eleme itirafı!

Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun'dan karnı burnunda pozlar!

Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun'dan karnı burnunda pozlar!

Ali Sunal savcılığa şikayette bulundu

Ali Sunal savcılığa şikayette bulundu

Caner Çalışır'ın vefatı, Survivor Cemal Can'ın sözlerini akıllara getirdi! Gözyaşlarına boğulmuştu

Caner Çalışır'ın vefatı, Survivor Cemal Can'ın sözlerini akıllara getirdi! Gözyaşlarına boğulmuştu

Deniz Akkaya'nın sabah sporu

Deniz Akkaya'nın sabah sporu

Hazal Subaşı'dan Rıza Kocaoğlu açıklaması

Hazal Subaşı'dan Rıza Kocaoğlu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.