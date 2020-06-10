Survivor'da Yasin ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan Survivor Yasin Obuz'a sert sözler: Yaptıklarına karşılık vereceğiz

Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla dikkat çekiyor. Daha önce Sercan'a "Seni döverim" diye bağıran Yasin'in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can'ın kafasını sıyırırken, Ardahan'a denk geldi. Yasin yakın arkadaşı Ardahan ile de kavga etti.

ACUN'DAN YASİN'E CEZA GELDİ!

Yasin'in sinirli halleri ve kavgaları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'i sert sözlerle eleştirdi ve yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Yasin'e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun. İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın" dedi.