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Survivor'da Yasin sakatlandı mı? Hastaneye kaldırılan Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Survivor 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 01:29 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 2 Temmuz Perşembe ekrana gelecek olan 124. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Survivor'da Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı takım kaptanları olabilmek ve yeni takımları belirlemek için kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Survivor kaptanlık oyununda ise parkurda düşen Yasin'in dizinden sakatlanması herkesi korkutuyor. Doktor Ulaş'ın müdahale ettiği Yasin ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Peki Yasin'in sakatlığı nedir? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak?

Survivor'da Yasin sakatlandı mı? Hastaneye kaldırılan Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Survivor 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle ekrana bir günlük ara verdi. Survivor'un 124. yeni bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak.

14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak.

SURVIVOR YASİN SAKATLANIYOR!

Zorlu parkurda mücadele eden Yasin Obuz, ıslak zeminde kayarak ayağından sakatlanıyor. Yasin'e ilk müdaheleyi Doktor Ulaş yapıyor.

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Acı içinde yerde kalan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Yasin'in sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

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CEMAL CAN, NİSA'NIN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULUYOR!

Survivor'da Nisa'nın yakın arkadaşı Cemal Can ise yeni bölümde gözyaşlarını tutamıyor. Cemal Can'ın "Yapabilirdik, koruyabilirdik, kazanabilirdik. Böyle bitmesine izin vermemeliydik" sözleri dikkat çekiyor.

Barış ise, Sercan'ı hedef alarak, "Bir kaç kişinin canı yanacak. Bundan herkes emin olsun. Kalp kırmak istemiyorum o yüzden konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.


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