Survivor'da yeni dönem! Hızlandırılmış elemeler başlıyor

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, minderde ellerindeki yastıkla birbirlerini havuza atmaya çalıştılar. Oldukça zorlu geçen oyunu 10-5'lik skorla beyaz takım kazandı.

Böylece birleşme sonrası ilk dokunulmazlık oyununu kazanan beyaz takım skoru 1-0'a getirdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise eleme adayları belli olacak.Acun Ilıcalı, bundan sonraki bölümlerde her hafta hızlı bir şekilde elemelerin yapılacağını açıkladı. Pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynananacak ve eleme adayları belirlenecek.

SURVIVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın dünkü bölümünde erzak oyununda yarışmacılar engelleri geçerek ciritleri yuvarlak delikten geçirerek siyah panoya saplamaya çalıştı. Oyuna Siyah takım çok iyi başladı. Beyaz takımın yetersiz kaldığı karşılaşmayı Siyah takım 10'a 4 kazandı.

SABRİYE OKAY'IN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Survivor'ın 57. bölümü Pazar akşamı seyircisiyle buluşacak. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Fakat oyun öncesi Sabriye ile Okay arasında gerilim yaşanıyor. Sabriye yalan attığını düşündüğü Okay'ın yüzüne tükürüyor.



