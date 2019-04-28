Mynet Trend

Survivor'da yeni dönem! Hızlandırılmış elemeler başlıyor

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.04.2019 20:26 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da birleşme partisinin ardından ilk eleme heyecanı yaşanacak. Survivor'da dokunulmazlık oyunları sonrasında adaya bir isim veda edecek. Survivor'da artık hızlandırılmış elemeler de başlıyor. Acun Ilıcalı, bundan sonraki bölümlerde her hafta hızlı bir şekilde elemelerin yapılacağını açıkladı.

Survivor'da yeni dönem! Hızlandırılmış elemeler başlıyor

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, minderde ellerindeki yastıkla birbirlerini havuza atmaya çalıştılar. Oldukça zorlu geçen oyunu 10-5'lik skorla beyaz takım kazandı.

Böylece birleşme sonrası ilk dokunulmazlık oyununu kazanan beyaz takım skoru 1-0'a getirdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise eleme adayları belli olacak.Acun Ilıcalı, bundan sonraki bölümlerde her hafta hızlı bir şekilde elemelerin yapılacağını açıkladı. Pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynananacak ve eleme adayları belirlenecek.

SURVIVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'ın dünkü bölümünde erzak oyununda yarışmacılar engelleri geçerek ciritleri yuvarlak delikten geçirerek siyah panoya saplamaya çalıştı. Oyuna Siyah takım çok iyi başladı. Beyaz takımın yetersiz kaldığı karşılaşmayı Siyah takım 10'a 4 kazandı.

,bvGZ2GNQ302_UMjftoE-nA

SABRİYE OKAY'IN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Survivor'ın 57. bölümü Pazar akşamı seyircisiyle buluşacak. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Fakat oyun öncesi Sabriye ile Okay arasında gerilim yaşanıyor. Sabriye yalan attığını düşündüğü Okay'ın yüzüne tükürüyor.

10596210-728xauto


PARTNERAhmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!Ahmet Kural'ın şaşırtan ev kararı!
Kardeş Çocukları dizisinde flaş değişiklik!Kardeş Çocukları dizisinde flaş değişiklik!
Avengers Endgame korsana yenik düştüAvengers Endgame korsana yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2019 survivor survivor hızlandırılmış elemeler
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkutan görüntü: İlk defa gördüm

Korkutan görüntü: İlk defa gördüm

57 gündür kayıptı! Kahreden haber geldi

57 gündür kayıptı! Kahreden haber geldi

Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor!

Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor!

Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak

Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeş Çocukları dizisinde flaş değişiklik!

Kardeş Çocukları dizisinde flaş değişiklik!

Avengers Endgame korsana yenik düştü

Avengers Endgame korsana yenik düştü

Men in Black International'dan yeni fragman

Men in Black International'dan yeni fragman

Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı

Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı

Sinematek 7 yaşında

Sinematek 7 yaşında

Seyid Çolak: Filmlerimde Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum

'Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.