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Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

09.06.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Survivor'a en son veda eden isim, birçok kez potadan çıkmayı başaran Evrim Keklik olmuştu. Survivor tüm hızıyla devam ederken takımlar karışmaya ve yarışmacılar, yeni takımlarında parkurda toz estirmeye başladı. Peki Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'un 8 Haziran akşamında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptan olmaya hak kazanan yarışmacılar, takımını oluşturdu. Ardından eleme konseyinde bir yarışmacının adı yazıldı. Peki Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Kadın ve erkek yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. 8 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde erkek kaptan Atakan, kadın kaptan ise Nagihan oldu. Kaptanlar bunun ardından kendi takımlarını oluşturdu. İşte yeni takımlar...

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Adem
Nagihan
Batuhan
Anıl
Ayşe

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Berkan
Nisa
Atakan
Ogeday
Hikmet

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Bunun ardından Kırmızı takım, konseyde isim yazdı. Oy çokluğuyla Survivor'da birinci gitme adayı Ayşe oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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