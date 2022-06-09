Survivor'un 8 Haziran akşamında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptan olmaya hak kazanan yarışmacılar, takımını oluşturdu. Ardından eleme konseyinde bir yarışmacının adı yazıldı. Peki Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...
Kadın ve erkek yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. 8 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde erkek kaptan Atakan, kadın kaptan ise Nagihan oldu. Kaptanlar bunun ardından kendi takımlarını oluşturdu. İşte yeni takımlar...
Adem
Nagihan
Batuhan
Anıl
Ayşe
Berkan
Nisa
Atakan
Ogeday
Hikmet
Dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Bunun ardından Kırmızı takım, konseyde isim yazdı. Oy çokluğuyla Survivor'da birinci gitme adayı Ayşe oldu.
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