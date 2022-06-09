Survivor'un 8 Haziran akşamında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptan olmaya hak kazanan yarışmacılar, takımını oluşturdu. Ardından eleme konseyinde bir yarışmacının adı yazıldı. Peki Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Kadın ve erkek yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. 8 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde erkek kaptan Atakan, kadın kaptan ise Nagihan oldu. Kaptanlar bunun ardından kendi takımlarını oluşturdu. İşte yeni takımlar...

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Adem

Nagihan

Batuhan

Anıl

Ayşe

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Berkan

Nisa

Atakan

Ogeday

Hikmet

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Bunun ardından Kırmızı takım, konseyde isim yazdı. Oy çokluğuyla Survivor'da birinci gitme adayı Ayşe oldu.



