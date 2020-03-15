Survivor’da yeni yarışmacılar kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan her bölümde artıyor. Son haftalarda performansı tavan yapan Ünlüler takımı dokunulmazlılk oyunu öncesinde ödül oyununu kazanarak moral depoladı. Acun Ilıcalı her iki takıma yeni birer yarışmacı dahil olduğunu açıkladı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun açıklamasında "Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. İki takım için de kritik bir oyun bugün. Sıra bana gelmez diye düşünüyorsunuz ama bir yarışmacı gittiğinde sıradaki siz olabilirsiniz. Bugünkü oyun da bir Survivor oyunu oynanacak" diyerek herkesi gerdi. Yarışmanın ardından ise Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı.

SURVİVOR'A 2 YENİ İSİM KATILDI

Acun Ilıcalı'nın, Survivor son bölümünde açıkladığı yeni yarışmacıların katılacağı bilgisinin ardından yeni yarışmacılar yeni bölümde yer aldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına birer kadın yarışmacı dahil olurken, Ünlüler takımına Ezgi Hocaoğlu, Gönüllüler takımına ise İlayda Velibeyoğlu katıldı.

Survivor izleyicileri, takımlara katılan yeni yarışmacıların nasıl bir performans göstereceklerini, takımlarına nasıl katkı sağlayacağını merak ediyor.