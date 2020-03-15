Survivor’da yeni yarışmacılar kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan her bölümde artıyor. Son haftalarda performansı tavan yapan Ünlüler takımı dokunulmazlılk oyunu öncesinde ödül oyununu kazanarak moral depoladı. Acun Ilıcalı her iki takıma yeni birer yarışmacı dahil olduğunu açıkladı.
Acun açıklamasında "Dominik’te dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. İki takım için de kritik bir oyun bugün. Sıra bana gelmez diye düşünüyorsunuz ama bir yarışmacı gittiğinde sıradaki siz olabilirsiniz. Bugünkü oyun da bir Survivor oyunu oynanacak" diyerek herkesi gerdi. Yarışmanın ardından ise Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı.
Acun Ilıcalı'nın, Survivor son bölümünde açıkladığı yeni yarışmacıların katılacağı bilgisinin ardından yeni yarışmacılar yeni bölümde yer aldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına birer kadın yarışmacı dahil olurken, Ünlüler takımına Ezgi Hocaoğlu, Gönüllüler takımına ise İlayda Velibeyoğlu katıldı.
Survivor izleyicileri, takımlara katılan yeni yarışmacıların nasıl bir performans göstereceklerini, takımlarına nasıl katkı sağlayacağını merak ediyor.
Survivor’da ödül oyununu ise Ünlüler kazandı.
İlayda Velibeyoğlu 21 yaşındadır. Tıp öğrencisi 3. sınıf öğrencisi olan İlayda, profesyonel olarak spor ile ilgileniyor. Daha önce lisanslı voleybolun yanı sıra kürek sporu ile de ilgilendi.
2000 doğumlu Ezgi, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor’da Yasin ile Acun arasında iddia oyunu olarak futbol maçı yapıldı. İki kişiden oluşan takımlarda Yasin takımına Ersin’i alırken, Acun ise yapım şirketinden Maxi’yi seçti.
Kazanan takımı seçmiş olanlar bir tabak pilav kazanacak.
Acun Medya: 8 – Survivor: 6
Futbol maçı Acun Ilıcalı’nın takımı oldu.
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