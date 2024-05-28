Uzun zamandır ortalıkta yoktu... Elçin Sangu sebebini açıkladı

Son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde rol alan Elçin Sangu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen güzel oyuncuyu takipçileri merak etti. Hayranları Sangu'dan reaksiyon videosu veya canlı yayın yapmasını talep etti. Ünlü isme takipçileri 'Nereye kayboldun sesin çıkmıyor' diye sordu.

SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan ünlü oyuncu bu yanıtı ile herkesi şaşırttı. Sangu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem demem. Oynamayı seviyorum o kadar… Sakin!" ifadelerini kullandı.