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Survivor'da yüzünü siyaha boyayan Yasin meydan okudu: Bu filmi bozarım! Survivor 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 02:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde yarışmacılar hem performans oyununda, hem de voleybol maçında mücadele edecek. İki oyunda ise yarışmacıları sürpriz ödüller bekliyor. Barış ile yaptığı kavgadan sonra ceza alan Yasin'in ise yüzünü siyaha boyaması dikkat çekti. Yasin, "Ben bu filmi bozarım" sözleriyle meydan okudu. Cemal Can ise röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da yüzünü siyaha boyayan Yasin meydan okudu: Bu filmi bozarım! Survivor 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'ın 22 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 54. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da Acun Medya ve yarışmacılar arasında bu defa voleybol maçı oynanacak.

Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı, Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takıma karşı mücadele edecek. Kazanan takımı doğru tahmin eden yarışmacılar ise yemek ödülüne kavuşacak. Survivor'da bir diğer oyun ise performans oyunu olacak. Oyunu kazananlar dağ evinde bir gün geçirecek.

YÜZÜNÜ SİYAHA BOYAYAN YASİN MEYDAN OKUDU

Survivor'da gönüllüler takımı yarışmacısı Yasin Obuz, ödül oyunu sırasında Barış ile kavga etmişti. Barış ve Yasin, takımlarının kazanacağı 3 ödülden men cezası aldı. Takımdaki bazı arkadaşlarına karşı tavrını ortaya koyan Yasin yüzünü siyaha boyadı. Yeni bölümde Yasin "Dünkü konseyin özeti işte bu görmüş olduğunuz face. Binbir suratlara karşı yapılmış bir face. Bu film burada bitmeyecek filmin içine girerim bu filmi bozarım" sözleriyle meydan okuyor.

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Cemal Can ise röportaj sırasında duygusal anlar yaşıyor ve gözyaşlarını tutamıyor.

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