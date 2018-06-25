Survivor'daki son iletişim ödülünü kim kazandı? Dominik'te yarışmacıların keyifli anları

Survivor 2018 29 Haziran Cuma akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı olarak yayınlanacak olan büyük final öncesi Dominik'te son iletişim ve ödül oyunu gerçekleşti. Alp Kırşan'ın sunduğu ödül oyununda, Kıbrıs finalini garantileyen yarışmacılardan sakat olan Turabi mücadele edemedi.

Survivor 2018 109. bölümünde yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldiler. Kazanan isimlerin sevdikleriyle cep telefonundan görüntülü görüşme yapabilecekleri iletişim oyununda kıran kırana mücadeleler yaşandı. Oyun sonrasında ise kazanan Damla, ödüle götüreceği ismi Nagihan olarak belirledi. Bir diğer kazanan isim olan Adem ise Anıl'ı seçerek ödüle götürdü. Adem, Hilmi Cem yerine Anıl'ı seçmesini ise, 'Finali Anıl'la yaptım. Çok iyi yarışmacı ve annesiyle olan bağını da biliyorum' sözleriyle özetledi. İletişim ödülünü kazanan isimler sevdikleriyle görüntülü konuşma şansı buldular.

GÖNÜLLÜLER HAKAN'IN VEDASINI YORUMLADI

Survivor'dan finaller öncesinde son elenen isim Hakan Hatipoğlu olmuştu. Gönüllüler takımında Anıl, Hakan'ın Survivor 2018'e vedası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anıl, 'Çember daralıyor. Ne kadar iyi yarışmacı olsanız bile potaya girme ihtimaliniz var. Hakan hissetmişti. Dönüp bize gideceğini söylemişti. Zaten Kıbrıs'ta görüşeceğiz sadece yarışmaya veda etti' dedi.

NAGİHAN'DAN HAKAN İTİRAFI

İletişim oyunu öncesi Hakan'ın vedası hakkında konuşan Nagihan, itirafta bulundu. Hakan'ın vedasına üzüldüğünü söyleyen Nagihan, 'Hakan'la gerçekten samimi bir ilişki kuracağımızı düşünmemişti. Geçtiğimiz dönemlerde beni eleştirmişti. Ona karşı önyargılıydım. Ama tanıdıkça gerçekten çok iyi bir insan olduğunu anladım' dedi.



