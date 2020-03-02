Survivor'dan diskalifiye olan Fatma Günaydın kimdir? Survivor Fatma neden yok? Sakatlığı nedir?

Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdu. Beş çocuklu ailenin en küçüğü olan Fatma'nın 3 ablası bir abisi var. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında olan Fatma, bacakları çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatına son verdi.

Survivor 2020'de Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Survivor Fatma, geçen hafta dokunulmazlık oyununda sakatlanmıştı. Sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek olan Fatma Günaydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Fatma hakkında detaylar.

Derslerden kaytarark okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdıran Fatma, bu sayede içindeki spor aşkını keşfetti. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudu. Küçükken bebeklerini giydirmek ve elbise dikmek en sevdiği oyundu ve bunu meslek edindi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ingilizce öğrenmek Malta’ya gitti. 6 ay tek başıma orada yaşadı ve bu hayatı için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Bu sayede kendi gücünü, özgüvenini, isteyip de başaramayacağı hiç bir şey olmadığını, tek başına ayaklarının üzerinde nasıl durduğunu, korkularını ve korkusuzluklarını keşfettiğini söyledi.

Farklı ülkelere gitmeyi, seyahat etmeyi arkadaşları ile vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyor. En büyük fobisi karanlıkta tek başına uyumak. Doğayı ve hayvanları çok ama çok sevdiğini söyleyen Survivor Fatma, doğada olduğu zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissettiğini söylüyor.



