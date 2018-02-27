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Survivor'dan elenen Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gönüllüler'den Gizem hangi sporu yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 23:59 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de bu hafta elenen isim Gönüllüler'den Gizem Kurtulan oldu. Survivor'a Bursa'dan katılan Gizem Kurtulan kimdir hangi sporu yapıyor? Survivor'daki iki haftasında sportif yetenekleriyle de dikkat çeken Gizem kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Survivor'dan bu hafta giden isim olan Gizem'in bilinmeyen özellikleri.

Survivor'dan elenen Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gönüllüler'den Gizem hangi sporu yapıyor?

Acun Ilıcalı Survivor'ın 26 Şubat Salı akşamı yayınlanan 13. bölümünde Gönüllüler'den Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan arasından elenen ismi açıkladı. Gizem Survivor ada konseyinde en fazla adı yazılan iki yarışmacıdan biri olmuştu. Survivor Gönüllüler'den Gizem Kurtulan, elenen ikinci yarışmacı oldu.

Sporcu kimliğiyle dikkatleri çeken Survivor Gizem, lisanlı olarak basketbol oynuyor ve aynı zamanda bir triatlon sporcusu. Triatlonda Türkiye üçüncülüğü bulanan Gizem, farklı spor dallarında da yarıştı.

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Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun olmuştur. Yarışmada gönüllüler takımında yarışacaktır. Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Yarışmaya kadarki süreçte eğitmenliğini yaptığı çocuklar ile bolca vakit geçirmiş ardından yoğun bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır.

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Gizem Kurtulan, 19 Nisan 1994 tarihinde Bursa Mustafakemalpaşa’da dünyaya geldi. Diğer yarışmacılar gibi farklı spor dallarıyla meşgul oldu. Gizem Kurtulan, 1,73 cm boyunda ve 52 kilo. Kurtulan’ın burcu ise Koç.

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Lisanslı olarak basketbol oynayan Gizem, triatlon sporunda Türkiye üçüncüsü olmuştur. 10 yıldır sporla uğraşan Gizem Kurtulan, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde fitness antrenörlüğü yapmaktadır.

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Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Pilates eğitmenliği veriyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası’na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor.

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