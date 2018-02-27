Survivor'dan elenen Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gönüllüler'den Gizem hangi sporu yapıyor?

Acun Ilıcalı Survivor'ın 26 Şubat Salı akşamı yayınlanan 13. bölümünde Gönüllüler'den Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan arasından elenen ismi açıkladı. Gizem Survivor ada konseyinde en fazla adı yazılan iki yarışmacıdan biri olmuştu. Survivor Gönüllüler'den Gizem Kurtulan, elenen ikinci yarışmacı oldu.

Sporcu kimliğiyle dikkatleri çeken Survivor Gizem, lisanlı olarak basketbol oynuyor ve aynı zamanda bir triatlon sporcusu. Triatlonda Türkiye üçüncülüğü bulanan Gizem, farklı spor dallarında da yarıştı.

Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun olmuştur. Yarışmada gönüllüler takımında yarışacaktır. Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Yarışmaya kadarki süreçte eğitmenliğini yaptığı çocuklar ile bolca vakit geçirmiş ardından yoğun bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır.

Gizem Kurtulan, 19 Nisan 1994 tarihinde Bursa Mustafakemalpaşa’da dünyaya geldi. Diğer yarışmacılar gibi farklı spor dallarıyla meşgul oldu. Gizem Kurtulan, 1,73 cm boyunda ve 52 kilo. Kurtulan’ın burcu ise Koç.