Survivor'dan elenen Öykü Uysal'dan gönüllüler takımı açıklaması: Daha fazla çatışma olacak

Survivor 2021'e veda eden Öykü Uysal, elenmesinin ardından duygularını açıkladı. Adaya geç geldiğini ve takıma katıldığında gruplaşmaların olduğunu söyleyen Uysal, "Ben elendikten sonra o gruplaşma daha devam eder diye düşünüyorum. Son zamanlarda da huzursuzluklar yaşanmıştı. Kızları destekliyordum. Yaş olarak benden küçüklerdi. Psikolojik baskılarda patlayıp ağlıyordu. Bu süreçte destek olamayacağım. Daha zor geçebilir onlar için. Daha durağan oyunlarda sayı getirdim" dedi.



"DAHA FAZLA ÇATIŞMA OLACAK"

Öykü Uysal, "Denge sağlamaya çalışıyordum. Aralarında sözcü gibi oluyordum. Sanırım bu anlamda o eksilecek, daha fazla çatışma olacak diye düşünüyorum. Adada huzursuzluk vardı. Duygu'dan da kaynaklı herkes bir tetikteydi. Ayşe'de o vardı. Ayşe her şeye hakim olmak isteyen bir kız. Ben de onların düzenine alışmaya çalışıyordum. Müdahaleler tolere etmeye çalıştım. Onları rahatsız etmeyeceğimi düşününce tehlike olarak görmediler." ifadelerini kullandı.



"İLAYDA'YI SEMPATİK BULUYORUM"

İlayda'yı çok sempatik bulduğunu söyleyen Survivor Öykü, "Sonradan performans olarak da açıldığı için hissettiğim bir isim. Renk katıyor Survivor'a. Gönüllüler takımında güçlü kadınlar. Parkurlarda da iyiler. Onların bu anlamda daha ileriye gitmelerini isterim" dedi.



