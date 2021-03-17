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Survivor'dan elenen Yunus Emre'den gönüllüler takımı açıklaması: Kötü senaryo devam edebilir

17.03.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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Survivor'dan elenen Yunus Emre'den gönüllüler takımı açıklaması: Kötü senaryo devam edebilir

Survivor 2021'den elenen son yarışmacı Yunus Emre Karabacak oldu. Survivor'da gönüllüler takımında sms birincisi olan Ayşe'nin eleme adayı yaptığı Yunus Emre, diğer adaylar olan Hanzade ve Aleyna Çalışkan'dan daha az oy alarak yarışmaya veda etti. Elendikten sonra ilk açıklamasını yapan Yunus Emre final adaylarını da açıkladı. Survivor Yunus Emre, "Final koltuğunda güreşçi arkadaşım İsmail Balaban ve Poyraz olur" dedi.

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı Yunus Emre Karabacak oldu. Elenen Yunus Emre, ilk açıklamasında samimi ifadeler kullandı. Babasının resmini gördükten sonra çok zorlanmaya başladığını, ayağının yanmasıyla birlikte çöküşe geçtiğini belirten Yunus Emre, yarışmadaki favori isminin Poyraz olduğunu, ancak bu yarışmacının da rahatsızlıktan sonra kötüye giden bir ivmesi olduğunu söyledi.
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İşte Yunus Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Babamın resmini gördüğümde gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra da kendime gelemedim, performansımda sıkıntı olmaya başladı. O an hep canlanıyordu. Bana iyi geldiğini düşündüm ama gerçekten beni çok zorladı. Ada şartlarında hep zorlanıyordum, geçmişe gidiyordum geri geliyordum. Buraya neden geldiğim belli zaten. Babamın çok sevdiği bir platformdu. Resmini gördüğüm an çok kötü oldu, kaostan çıkamadım"

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"KÖTÜ SENARYO DEVAM EDEBİLİR"

"İsmail Balaban ile güç kıyaslaması yapıyorduk. Bizim takım ünlülerin erkeklerinden güçlüydük. Benim çok iyi olduğum parkurlar vardı. İnşallah takımda bir şeyler değişmez. Benim gitmem kötü senaryoyu devam ettirebilir."
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"AYAĞIM YANDI, BABAMIN RESMİ DERKEN ÇÖKÜŞE GEÇTİM"

"Kendini güçlü bir yarışmacı olarak görüyordum. Ayağım yandı, babamın resmi derken çöküşe geçti. Kendi arkadaşlarımızdan ve hem de karşı taraftan benden önce gitmesi gereken isimler vardı. Karşı taraftan Çağrı, Doğan bizim tarafta da Dora... Kadınlarda Aleyna Çalışkan, Hanzade'nin performansı kötüydü. Onları da katarsak, gidebilirdi."

"FAVORİM POYRAZ AMA..."

"Favori ismim Poyraz. Poyraz'ın kötü gidişatı var. Onun da hastalıktan sonra geriledi. Onun da bir odak problemi var, çok kötüye giden bir ivmesi var. Çok güçlü bir yarışmacı, kardeşim benim. Steven da keza iyi. Finali kim görür diyorsanız. Final koltuğunda güreşçi arkadaşım İsmail Balaban ve Poyraz olur diyorum. "

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TV8 survivor
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