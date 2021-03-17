Survivor'dan elenen Yunus Emre'den gönüllüler takımı açıklaması: Kötü senaryo devam edebilir

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı Yunus Emre Karabacak oldu. Elenen Yunus Emre, ilk açıklamasında samimi ifadeler kullandı. Babasının resmini gördükten sonra çok zorlanmaya başladığını, ayağının yanmasıyla birlikte çöküşe geçtiğini belirten Yunus Emre, yarışmadaki favori isminin Poyraz olduğunu, ancak bu yarışmacının da rahatsızlıktan sonra kötüye giden bir ivmesi olduğunu söyledi.



İşte Yunus Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Babamın resmini gördüğümde gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra da kendime gelemedim, performansımda sıkıntı olmaya başladı. O an hep canlanıyordu. Bana iyi geldiğini düşündüm ama gerçekten beni çok zorladı. Ada şartlarında hep zorlanıyordum, geçmişe gidiyordum geri geliyordum. Buraya neden geldiğim belli zaten. Babamın çok sevdiği bir platformdu. Resmini gördüğüm an çok kötü oldu, kaostan çıkamadım"

"KÖTÜ SENARYO DEVAM EDEBİLİR"

"İsmail Balaban ile güç kıyaslaması yapıyorduk. Bizim takım ünlülerin erkeklerinden güçlüydük. Benim çok iyi olduğum parkurlar vardı. İnşallah takımda bir şeyler değişmez. Benim gitmem kötü senaryoyu devam ettirebilir."

