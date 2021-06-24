Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor'un İstanbul yarı finali gerçekleşti. Dün adalarına veda ederek İstanbul'a dönen İsmail ve Ayşe yarı final koltuğunu sağlama alırken, Aleyna ve Poyraz arasında SMS oylaması gerçekleştirildi. Oylama sonucu hangi yarışmacının finale kaldığı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'dan kim elendi? Finale kim kaldı? İşte SMS oylaması ve finalistler...

Şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2021'in yarı finali perşembe akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor yarı finaline Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail büyük bir heyecanla geldi. Büyük maceranın son bulduğu gecede Aleyna ve Poyraz'ın karşılaştığı SMS oylarının açılması sonucu elenen isim Aleyna oldu. Survivor yarı finalinde elenen Aleyna şampiyonluk hayallerine veda ederken, Poyraz kalmanın sevincini yaşadı.

