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Survivor'dan kim elendi? Finale kim kaldı? İşte SMS oylaması ve finalistler

24.06.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. İki takımdan da iki kalan yarışmada gerçekleşen SMS oylaması sonucu bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen yarı finalde hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki Survivor'dan kim elendi? Finale kim kaldı? İşte SMS oylaması ve finalistler

Survivor'dan kim elendi? Finale kim kaldı? İşte SMS oylaması ve finalistler

Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor'un İstanbul yarı finali gerçekleşti. Dün adalarına veda ederek İstanbul'a dönen İsmail ve Ayşe yarı final koltuğunu sağlama alırken, Aleyna ve Poyraz arasında SMS oylaması gerçekleştirildi. Oylama sonucu hangi yarışmacının finale kaldığı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'dan kim elendi? Finale kim kaldı? İşte SMS oylaması ve finalistler...

Şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2021'in yarı finali perşembe akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor yarı finaline Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail büyük bir heyecanla geldi. Büyük maceranın son bulduğu gecede Aleyna ve Poyraz'ın karşılaştığı SMS oylarının açılması sonucu elenen isim Aleyna oldu. Survivor yarı finalinde elenen Aleyna şampiyonluk hayallerine veda ederken, Poyraz kalmanın sevincini yaşadı.

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TV8 survivor
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