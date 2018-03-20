Survivor'dan kim elendi? Survivor 2018'e veda eden isim: 'İkinci acıyı da yaşadım'

Survivor 2018'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında üç isim eleme adayı olmuştu. Ada konseyinde en fazla ismi yazılan yarışmacı olan İpek Yaşar ilk eleme adayı olmuştu.

Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim olan Nagihan Karadere, konseyde ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı belirlemişti. Gönüllüler'de haftanın en iyi performansa sahip yarışmacısı olan Funda ise, üçüncü eleme adayı olarak Birsen'i söylemişti. Pazar akşamı elemeye kalan üç isim için sms oylaması yapıldı. 3 yarışmacı arasından en az oy alan isim olan İpek Yaşar, Survivor'dan bu hafta elenen isim oldu.

SURVIVOR'A VEDA EDEN İPEK: 'İKİNCİ ACI ÜST ÜSTE GELDİ'

Survivor'dan elenen İpek son oynadığı ödül oyununda da sakatlandı. Parkurda yüzünü vuran İpek burnundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından konseye gelen İpek, elendiğini öğrenince üzüntü yaşadı.

Veda etmeden önce duygularını paylaşan İpek, 'İkinci acı üst üste geldi benim için. Burada olmak mükemmel bir duyguydu. İki taraftan da mükemmel insanlar tanıdım. Kısmet buraya kadarmış' dedi. Acun Ilıcalı ise, 'İnsani olarak güzel ve pozitif bir enerji verdin. Çok zor bir senede mücadele ediyorsun. Kendi alanındaki başarılarını biliyorum. Ama Survivor şartları, açlık gibi etkenler var.' şeklinde konuştu.