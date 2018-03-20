Survivor'dan kim elendi? Survivor 2018'e veda eden isim: 'İkinci acıyı da yaşadım'

Survivor 2018'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Son dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında üç isim eleme adayı olmuştu. Ada konseyinde en fazla ismi yazılan yarışmacı olan İpek Yaşar ilk eleme adayı olmuştu.
Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim olan Nagihan Karadere, konseyde ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı belirlemişti. Gönüllüler'de haftanın en iyi performansa sahip yarışmacısı olan Funda ise, üçüncü eleme adayı olarak Birsen'i söylemişti. Pazar akşamı elemeye kalan üç isim için sms oylaması yapıldı. 3 yarışmacı arasından en az oy alan isim olan İpek Yaşar, Survivor'dan bu hafta elenen isim oldu.
SURVIVOR'A VEDA EDEN İPEK: 'İKİNCİ ACI ÜST ÜSTE GELDİ'
Survivor'dan elenen İpek son oynadığı ödül oyununda da sakatlandı. Parkurda yüzünü vuran İpek burnundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından konseye gelen İpek, elendiğini öğrenince üzüntü yaşadı.
Veda etmeden önce duygularını paylaşan İpek, 'İkinci acı üst üste geldi benim için. Burada olmak mükemmel bir duyguydu. İki taraftan da mükemmel insanlar tanıdım. Kısmet buraya kadarmış' dedi. Acun Ilıcalı ise, 'İnsani olarak güzel ve pozitif bir enerji verdin. Çok zor bir senede mücadele ediyorsun. Kendi alanındaki başarılarını biliyorum. Ama Survivor şartları, açlık gibi etkenler var.' şeklinde konuştu.
SURVİVOR'DA SUCUK EKMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yunanistan Türkiye mücadelesi öncesinde iki takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın Yunanistan karşısına çıkmadan önce sucuk ekmekle karınlarını doyuracağı ve Fenerbahçe Galatasaray derbisini izleyecekleri ödül oyunu nefes kesti.
Ödül oyununu Gönüllüler'i 10-7 yenen All Star takımı kazandı.
SURVIVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN KARŞILAŞMASINI KİM KAZANDI?
Gönüllüler takımını mağlup eden All Star takımı Yünanistan ile yarışmaya çıktı. Uluslararası mücadeye Türkiye kötü başladı fakat öne geçmeyi başardı. Son bölüme 9-9'luk skorla girildi. Oyunu kazanan takım ise Türkiye oldu. Oyunun ardından All Star takımı yemek ödülü kazanırken, kaybeden Yunan takımını da sandviç ödülü verildi.
TURABİ'DEN KENDİ TAKIMINA ELEŞTİRİ
Turabi ise kendi takımına ilginç bir eleştiride bulundu. Karşı takımın zaaflarını kullanarak sonuca gitmenin takıma yakışmadığını söyleyen Turabi, Gönüllüler takımı ile yaşanan gerilimi değerlendirirken her iki takımında haksız olduğu noktalar olduğunu söyledi. Turabi, 'Karşı rakip haksız bahaneler sürüyor ama bizde haklı değiliz. Onların zaaflarından yararlanıp zafere gitme peşindeyiz. Ben bunu kendime ve takımımı da yakıştırmıyorum. Yüzme oyunları gelirse Cumali ve Funda'yı almamaları için direteceğim' dedi.
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