Survivor'dan kim elenecek, adaya kim veda edecek? Eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Survivor ünlüler - gönüllüler'in dün akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan konseyde eleme adayı belli oldu.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'ın dünkü bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu oldukça heyecanlı geçti. Son düzlüğe 9 -9 berabere giren ünlüler ve gönüllüler takımları son sayıyı almak için kıran kırana mücadele etti.

Ünlüler takımından Merve Aydın, son turda rakibini yenerek 10. sayıyı takımına getirdi ve böylece dünkü dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde gönüllüler takımı içerisinde bir eleme konseyi yaşandı. Konseyde eleme potasına girmesi için oylanan yarışmacıların oy dağılımı ise şu şekilde oldu:

ALEYNA ÇALIŞKAN - 5 OY DORA - 3 OY YUNUS EMRE - 2 OY

Bu oylamanın sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

İlk eleme adayları ise Hanzade ve Öykü olmuştu.

SURVIVOR'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde öncelikle iletişim ödülü oynanacak.

İletişim ödülü sırasında gönüllüler takımından Steven ile kavga etmeye başlayan Çağrı Atakan, sunucu Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter." uyarısına "Ne yeter? Sana ne?" diyerek cevap veriyor ve ikilinin arasında bir gerginlik yaşanıyor.

Bu olayın üzerine, Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak bu durumu açığa kavuşturmak istiyor.

Konseyde Acun Ilıcalı, Survivor Çağrı'ya "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şu anda 'yarışmayı bıraktım' demeni bekliyorum." dedi. Acun Ilıcalı'nın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan gözyaşlarını tutamadı.

