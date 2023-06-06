Survivor dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da ödül neydi? İşte yaşananlar!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da mücadele ve hırs artıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 8 Haziran Perşembe akşamı Survivor'da son eleme gerçekleşecek. Böylelikle İstanbul finalistleri belli olacak. İşte 6 Haziran 2023 Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da üçlü dokunulmazlık serisinin birincisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Yusuf dördüncü sembolünü almış oldu.
Bugünkü ödül kahve oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek. Ayrıca kazanan kişi ve seçtiği 2 kişi villada sandviç ve pasta yiyecek.