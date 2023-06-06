Survivor dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da ödül neydi? İşte yaşananlar!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da mücadele ve hırs artıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 8 Haziran Perşembe akşamı Survivor'da son eleme gerçekleşecek. Böylelikle İstanbul finalistleri belli olacak. İşte 6 Haziran 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da üçlü dokunulmazlık serisinin birincisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Yusuf dördüncü sembolünü almış oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

Bugünkü ödül kahve oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek. Ayrıca kazanan kişi ve seçtiği 2 kişi villada sandviç ve pasta yiyecek.

SURVİVOR 2023 SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Nefise

Yusuf

Ertuğ

Özgür

Osman Can



