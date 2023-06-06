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Survivor dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da ödül neydi? İşte yaşananlar!

06.06.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı merak edildi. 6 Haziran Salı akşamı Survivor'da dokunulmazlık serileri başladı. Heyecanın giderek arttığı yarışmada büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da ödül neydi?

Survivor dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? 6 Haziran Survivor'da ödül neydi? İşte yaşananlar!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da mücadele ve hırs artıyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 8 Haziran Perşembe akşamı Survivor'da son eleme gerçekleşecek. Böylelikle İstanbul finalistleri belli olacak. İşte 6 Haziran 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da üçlü dokunulmazlık serisinin birincisi tamamlandı. Dokunulmazlığı Yusuf kazandı. Yusuf dördüncü sembolünü almış oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

Bugünkü ödül kahve oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek. Ayrıca kazanan kişi ve seçtiği 2 kişi villada sandviç ve pasta yiyecek.

SURVİVOR 2023 SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

  • Nefise
  • Yusuf
  • Ertuğ
  • Özgür
  • Osman Can


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