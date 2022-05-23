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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Mayıs Survivor eleme adayı ve ayrıntılar

23.05.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme adayı bu akşam yayınlanan bölümün ardından belli oldu. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için mücadele ettiler. İki takım, 3. dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Mayıs Survivor eleme adayı ve ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Mayıs Survivor eleme adayı ve ayrıntılar

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star'da heyecan yine zirve yaptı. Survivor'un 22 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde neler olduğu, yarışmanın sıkı takipçilerince merakla takip ediliyor. Yapılan oylamalar sonucunda Yokluk adasına gidecek haftanın 3. eleme adayı netlik kazanmış oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM OLDU?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıkmış oldu. Yarışmada 22 Mayıs Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'ın bu akşamki yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. Son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu 2-0'lık skorla ünlüler takımı kazanmış oldu.

Kime verileceği merak edilen dokunulmazlık sembolü ise 4/5 yapan Ayşe'ye verildi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık sonrasında kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. En fazla oyu alan Hikmet haftanın 3. eleme adayı seçilmiş oldu.

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TV8 survivor
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