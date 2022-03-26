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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

26.03.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 26 Mart Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmanın 60. bölümünün ardından Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Yarışmanın 26 Mart 2022 Cumartesi günkü bölümüne ilişkin detaylar haberimizde...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 AllStar'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 60. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Gerilimin iyice yükseldiği ve tartışmaların eksik olmadığı yarışmada kazanan takım vatandaşlar tarafından merak edilirken gecenin sonunda konseyde eleme adayı olarak ismi çıkan yarışmacı da internette araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmanın 26 Mart 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 26 MART 2022 CUMARTESİ

Survivor 2022 All Star'ın 26 Mart Cumartesi (bugün) ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 MART 2022 CUMARTESİ

Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünde ünlüler takımı 1. dokunulmazlık oyunun galibi oldu. gönüllülerde de eleme adayı Evrim seçildi. Elif'in Survivor'dan elenmesi ise geceye damga vurdu.

Survivor'ın 26 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünde eleme adayı netleştiğinde haberimizde yer verilecektir...

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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