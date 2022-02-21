Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? 21 Şubat 2022 Pazartesi

Survivor All Star'da heyecan dorukta. Yarışmanın dün yayınlanan bölümü itibariyle eleme potasına giren 2 aday belli olmuştu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan 28. bölümünde haftanın 3. ve 4. eleme adayı da belli olacak. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor'ın 21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanacak bölümüne ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Survivor'ın geçen bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

Survivor'ın 21 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek olan 21. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Oyunun kazananı belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası ise eleme potasına giren isim Yasin Obuz olmuştu.

Survivor All Star'ın 21 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarından 2 yarışmacıyı 3. ve 4. eleme adayı olmak üzere potaya sokacak. Adaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor sürgün adasına bu hafta yarışmacı arkadaşları tarafından gönderilen ilk isim Yunus Emre, ikinci isim ise Yasin Obuz olmuştu. Diğer 2 aday bu akşam yayınlanacak program ile belli olacak.

