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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ilk eleme adayı

DİZİ HABERLERİ  | 14.06.2020 07:20 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yeni bölümüyle yine nefes kesti. Survivor’ın 106. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu heyecanı doruklara taşıdı. Survivor Kırmızı takım ve Mavi takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ilk eleme adayı

Finale adım adım yaklaşılan Survivor'da dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele verildi. 13 Haziran 2020 tarihli Survivor'ın 106. yeni bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı.

Mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Bu hafta, dokunulmazlık oyunları sonrasında bir yarışmacı çeyrek finali göremeden Survivor'a veda edecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu oynandı. Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele verildi. Dokunulmazlık oyununda avantajı Kırmızı takım kazandı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 106. bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan, tüm engelleri aştıktan sonra ilk olarak onar tane halkayı renklerine göre sırayla dizmesi ve sonra iki başarılı atış yapması istendi.

Bayrak yarışında ikişer yarışmacı takımlarını temsilen parkura çıktı. Bayrak yarışı sonrasında ise oyunun kaderi Cemal Can ile Sercan’ın atışlarına kaldı. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda Cemal Can, ikide iki yaparak dokunulmazlığı Kırmızı takıma kazandırdı.

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Oyun esnasında Elif'in ve Nisa'nın yaşadığı sakatlık anları izleyenleri korkuttu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyine gitti ve oylarını kullandı. Böylelikle de, haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Ardahan, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

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