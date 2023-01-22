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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2023'te bu hafta kimler eleme adayı olacak?

22.01.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Birbirinden hırslı yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Geçen haftaki dokunulmazlık oyunlarının hepsini Ünlüler takımı kaybetmiş ve Ümit Erdim adaya ilk veda eden isim olmuştu. Peki bu akşam Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2023'te bu hafta kimler eleme adayı olacak?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2023'te bu hafta kimler eleme adayı olacak?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak oldukça merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlar, adaya veda edecek yarışmacı kendi takımlarından olmasın diye kıyasıya mücadele verdi. Gönüllülerin dokunulmazlığı kazanmak için verdikleri mücadele izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.Peki bu akşam Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2023'te bu hafta kimler eleme adayı olacak? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Yarışmacılar adaya veda etmemek için var güçleriyle savaştılar. Gecenin sonunda yarışı kazanan Gönüllüler takımı oldu.
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Dokunulmazlık oyununda kadınlar etabını Ünlüler kazandı. Erkekler etabınıysa Walison'un oyunu kazanmasıyla Gönüllüler aldı. Oyun 1-1 berabere olunca bayrak yarışına gidildi. Halil ve Osman Can bayrak yarışına çıktı. Osman Can Halil'i denge yarışında suya düşürerek dokunulmazlığı takımına getirdi.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybeden takım oldu. Eleme konseyine gidecek olan takımdan kimlerin ismi çıkacak merak ediliyordu. Ünlülerde performans birincisi Zeynep, erkeklerde Halil oldu. Yusuf Güney ilk eleme adayı oldu. Zeynep ikinci eleme adayının ismini verecek yarışmacı oldu. Göktuğ'un adını veren Zeynep, yokluk adası için oy verdiğini sanarken yarışmaya daha yeni katılan arkadaşını direkt olarak potaya atmış oldu.

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Takım içinde ortamın oldukça gergin olması yarışa da yansıdı. Takım arkadaşlarından birinin ismini yazmak zorunda olan yarışmacılar arasında da gerginlik yaşandı. Halil İbrahim Göker takım arkadaşlarına sitemde bulundu.

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