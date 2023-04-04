Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 4 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte potadaki isimler!

Survivor dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için yarışmacılar canla başla mücadele ediyorlar. Survivor 4 Nisan 2023 günü yeni bölümünde son eleme adayı da belli oluyor. Haftanın eleme potasına çıkan ilk üç ismi Murat Eken, Aziz ve Barış olmuştu. 4 Nisan 2023 Salı akşamı dokunulmazlık oyunun ardından ada konseyi toplanacak ve dördüncü eleme adayı da oy kullanılarak belirlenecek. İşte 4 Nisan Survivor'da yaşananlar...

4 NİSAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. 4 Nisan Salı günü haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

4 NİSAN SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Murat Eken, ikinci eleme adayı ismi Aziz ve üçüncü olarak da Barış olmuştu. Yeni ve son eleme adayı dört oyla Alper seçildi.

Adadan elenecek olan ismin belirlenmesi için SMS oylaması başladı.



