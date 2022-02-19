Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli banyo pozunu paylaştı

2020 yılında dünyaevine giren Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk, magazin basınının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kurretülayn Matur, bu defa göğüs dekolteli banyo pozuyla adından söz ettirdi.

Arap kökenli Kurretülayn Matur'un ismi, 'Nur gözlü' anlamına geliyor.

32 yaşındaki fenomen, 2020 yılının Haziran ayında, Ütopya yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Semih Öztürk ile nikah masasına oturmuştu.

Sosyal medyada epey aktif olan Kurretülayn Matur'un, Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

İstanbul Fatih Üniversitesi Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yapan Kurretülayn Matur; Kazanmak İçin 1 Dakika, Merhaba Hayat, Ütopya gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Semih Öztürk ise Marmara Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı.

2016 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Semih Öztürk, yarışmadaki tavırları ile dikkat çekmişti.

Semih Öztürk, şimdilerde Survivor'dan hemen sonra yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak seyirci karşısına çıkıyor.



