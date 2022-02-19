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  4. Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli banyo pozunu paylaştı

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli banyo pozunu paylaştı

19.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in iddialı yapımlarından Survivor Ekstra'da yorumcu olarak yer alan Semih Öztürk, özel hayatıyla da ilgi odağı olan bir isim. Semih Öztürk'ün, Ütopya programında tanıştığı eşi Kurretülayn Matur, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurretülayn Matur, bu defa banyo pozuyla beğeni topladı.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur göğüs dekolteli banyo pozunu paylaştı

2020 yılında dünyaevine giren Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk, magazin basınının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kurretülayn Matur, bu defa göğüs dekolteli banyo pozuyla adından söz ettirdi.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Arap kökenli Kurretülayn Matur'un ismi, 'Nur gözlü' anlamına geliyor.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

32 yaşındaki fenomen, 2020 yılının Haziran ayında, Ütopya yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Semih Öztürk ile nikah masasına oturmuştu.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Sosyal medyada epey aktif olan Kurretülayn Matur'un, Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

İstanbul Fatih Üniversitesi Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yapan Kurretülayn Matur; Kazanmak İçin 1 Dakika, Merhaba Hayat, Ütopya gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Semih Öztürk ise Marmara Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

2016 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Semih Öztürk, yarışmadaki tavırları ile dikkat çekmişti.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Semih Öztürk, şimdilerde Survivor'dan hemen sonra yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Survivor Eksta sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bu defa banyodan paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Kurretülayn Matur Semih Öztürk
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